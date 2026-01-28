Suscríbete
Famosos

Alejandro Tommasi DESTAPA el verdadero motivo por el que se retiró Adela Noriega hace 18 años

El actor se dijo cercano a Adela por ello conoce las razones por las que abandonó su carrera.

Enero 28, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Alejandro-Tommasi.jpg

Alejandro Tommasi reveló porque se alejó Adela Noriega de la televisión.

YouTube

“Es una mujer que hizo lo que quería que hacer, no quiso dar ese paso de ser una señora, siempre se quedó con la imagen juvenil”.

Hace 18 años fue la última vez que se le vio a Adela Noriega en el melodrama ‘Fuego en la sangre’, donde dio vida a ‘Sofía’, quien estaba enamorada del panadero ‘Juan Reyes’, interpretado por Eduardo Yáñez; desde entonces el paradero de la actriz ha sido todo un misterio.

La ausencia de Adela ha provocado que a su alrededor existan teorías que van desde que está “escondida” hasta que enfermó o murió, sin embargo, las personas cercanas a Noriega, quien en la actualidad tiene 56 años, han confirmado que su retiro de las pantallas fue por decisión propia y para continuar con su vida lejos de los reflectores.

Por mucho tiempo se han manejado diversas versiones sobre el paradero de la actriz, sin embargo en una reciente entrevista, Alejandro Tommasi rompió el silencio y confesó de una vez por todas qué la hizo alejarse del mundo del espectáculo.

TE RECOMENDAMOS: Lorenzo Méndez exhibe que casado con ‘Chiquis’, ella le ponía GPS por CELOS: “perdí mi identidad, perdí todo”

Tommasi, quien actuó con Noriega en la telenovela ‘El manantial’, en 2001, aplaudió su profesionalismo y la discreción con la que manejó su vida privada.

“Era una actriz de telenovela por excelencia, como Angelique (Boyer); siempre fue muy reservada, muy amable siempre, muy profesional, tenía un don muy especial; la quería mucho la cámara, era una actriz de televisión; fue una actriz específicamente de televisión”, narró el actor quien actualmente forma parte del elenco de ‘Doménica Montero’.

Alejandro explicó que aunque algunos no saben los verdaderos motivos, otros sí, e indico que se aisló priorizando a sus hijos, además de que prefirió no envejecer en la pantalla y que le ofrecieran ‘papeles de señoras’, sino que el público se quedara con su imagen de protagonista joven.

Te puede interesar:
melenie carmona.jpg
Famosos
Melenie Carmona pelea con fans de Alicia Villarreal en las redes: "¿Vas a llorar?”
Diciembre 05, 2025
 · 
Alejandro Flores
Alicia-Villarreal-Cibad.jpg
Famosos
Novio de Alicia Villarreal le manda indirecta a ex de la cantante: “Ya cómprate unos huevit*s”
Diciembre 02, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
familiar fiscalia.jpg
Famosos
¿Qué dice la Fiscalía de Quintana Roo sobre la muerte de Nataly, familiar de Itzel Barro y El Capi Pérez?
Diciembre 28, 2025
 · 
Alejandro Flores
mayrín villanueva.jpg
Famosos
El misterio detrás de la edad de la protagonista de “Corazón de oro”, Mayrín Villanueva
Diciembre 28, 2025
 · 
Alejandro Flores
“De repente se ausenta, por razones que desconocemos, o que algunos sabemos, por sus hijos y todo esto se tuvo que ir, en fin, pero pienso que está tranquila, pienso que es una mujer que hizo lo que quería que hacer, no quiso dar ese paso de ser una señora, siempre se quedó con la imagen juvenil y es muy válido”, apuntó en la entrevista.

LEE TAMBIÉN: Regina Murguía de ‘JNS’ venció al cáncer de colon tras 25 radioterapias y quimioterapias

El histrión se dijo agradecido por haber trabajado con Adela y hacerle la vida imposible en el melodrama donde compartieron sets hace 25 años. Otros de los actores que formaron parte de la telenovela son Mauricio Islas, Daniela Romo, Karyme Lozano y Manuel Ojeda, entre otros.

Adela Noriega Alejandro Tommasi
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Jacky-Bracamontes.jpg
Famosos
Jacky Bracamontes les cuenta a sus hijas CÓMO MURIÓ su hermano y su reacción la dejó conmocionada
Enero 27, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Gabriel-Roa-Jenni-Rivera.jpg
Famosos
Jenni Rivera también PRESINTIÓ que su avión se caía y se lo dijo al primero que se enteró de su muerte
Enero 27, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Jimena-Pérez-Choco.jpg
Famosos
Jimena Pérez, ‘La Choco’, regresa a vivir a México tras SUPERAR el cáncer y “un dolor mal manejado”
Enero 27, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
elisa-beristain-hospitalizada.jpg
Famosos
Elisa Beristain casi sufre un paro cardiaco y choque séptico: ¿Cuál es su reporte de salud?
Enero 27, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Star-Wars.jpg
Hollywood
Actor de ‘Star Wars’ reaparece tras revelar que padece ESQUIZOFRENIA y que estuvo 18 meses en el psiquiátrico
La estrella aseguró que han sido años muy difíciles de ingresos y tratamientos.
Enero 28, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
schneider-divorcio.jpg
Hollywood
Esposa de Rob Schneider le pidió el DIVORCIO: Su matrimonio dejó de ser seguro para sus hijas
Entre rumores de locura y poder, se avecina un escándalo para el famoso comediante.
Enero 27, 2026
 · 
María de Jesús Candedo
Yolanda-Andrade.jpg
Famosos
Yolanda Andrade regresa a trabajar “con ENVIDIABLE HUMOR y vitalidad” a ‘Montse&Joe’ en medio de su lucha
Con una visible mejoría, la conductora anunció que volvió a los sets de televisión para grabar su programa.
Enero 27, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Café-con-aroma-de-mujer.jpg
Telenovelas
Entre lágrimas despiden a primer actor de ‘Café con aroma de mujer’; AGONIZÓ sus últimos días de vida
El histrión perdió la vida y los medios de comunicación revelaron las trágicas causas del fallecimiento.
Enero 27, 2026
 · 
Ericka Rodríguez