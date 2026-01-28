Alejandro Tommasi DESTAPA el verdadero motivo por el que se retiró Adela Noriega hace 18 años

“Es una mujer que hizo lo que quería que hacer, no quiso dar ese paso de ser una señora, siempre se quedó con la imagen juvenil”.

Hace 18 años fue la última vez que se le vio a Adela Noriega en el melodrama ‘Fuego en la sangre’, donde dio vida a ‘Sofía’, quien estaba enamorada del panadero ‘Juan Reyes’, interpretado por Eduardo Yáñez; desde entonces el paradero de la actriz ha sido todo un misterio.

La ausencia de Adela ha provocado que a su alrededor existan teorías que van desde que está “escondida” hasta que enfermó o murió, sin embargo, las personas cercanas a Noriega, quien en la actualidad tiene 56 años, han confirmado que su retiro de las pantallas fue por decisión propia y para continuar con su vida lejos de los reflectores.

Por mucho tiempo se han manejado diversas versiones sobre el paradero de la actriz, sin embargo en una reciente entrevista, Alejandro Tommasi rompió el silencio y confesó de una vez por todas qué la hizo alejarse del mundo del espectáculo.

Tommasi, quien actuó con Noriega en la telenovela ‘El manantial’, en 2001, aplaudió su profesionalismo y la discreción con la que manejó su vida privada.

“Era una actriz de telenovela por excelencia, como Angelique (Boyer); siempre fue muy reservada, muy amable siempre, muy profesional, tenía un don muy especial; la quería mucho la cámara, era una actriz de televisión; fue una actriz específicamente de televisión”, narró el actor quien actualmente forma parte del elenco de ‘Doménica Montero’.

Alejandro explicó que aunque algunos no saben los verdaderos motivos, otros sí, e indico que se aisló priorizando a sus hijos, además de que prefirió no envejecer en la pantalla y que le ofrecieran ‘papeles de señoras’, sino que el público se quedara con su imagen de protagonista joven.

“De repente se ausenta, por razones que desconocemos, o que algunos sabemos, por sus hijos y todo esto se tuvo que ir, en fin, pero pienso que está tranquila, pienso que es una mujer que hizo lo que quería que hacer, no quiso dar ese paso de ser una señora, siempre se quedó con la imagen juvenil y es muy válido”, apuntó en la entrevista.

El histrión se dijo agradecido por haber trabajado con Adela y hacerle la vida imposible en el melodrama donde compartieron sets hace 25 años. Otros de los actores que formaron parte de la telenovela son Mauricio Islas, Daniela Romo, Karyme Lozano y Manuel Ojeda, entre otros.