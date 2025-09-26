Hija de Bárbara de Regil se muda a vivir sola y no sabe reconocer el jabón de trastes

“Oigan, ¿esto es para lavar los trastes?”.

Bárbara de Regil y su hija son clientas de las polémicas y de que se viralicen sus declaraciones, momentos o titubeos, y esta vez no fue la excepción. Y es que ahora que Mar se mudó a España para comenzar sus estudios universitarios volvió a ser tendencia.

La jovencita vivirá en un departamento al que su padre la acompañó, para darle las recomendaciones necesarias sobre todo porque tendrá que arreglárselas sola en el Viejo Continente.

Mar compartió con sus seguidores que su papá Fernando Schoenwald la acompañó para hacer el super y se cercioró de que tuviera alimentos y productos de limpieza para su comienzo.

En un video, Mar, de 21 años, comenzó a narra su día: “Buenos días Madrid. Oigan… quiero comer, son las dos de la tarde y me acabo de despertar, no lo puedo creer, o sí”, revelando que aún se encontraba en proceso de adaptación al cambio de horario.

La hija de Bárbara dijo también que lavaría algunos vasos y platos “sólo los que voy a usar”, indicó. Sin embargo, la jovencita no supo identificar cuál era el jabón para desinfectar la vajilla, cosa que rápidamente fue señalada por sus seguidores.

“Oigan, ¿esto es para lavar los trastes? No lo sé... ah no, ah no sí. ¿Papá, con este lavo? No sé nada, güey”, dijo la creadora de contenido de TikTok.

Las imágenes desataron diversas reacciones, pues muchos usuarios resaltaron su falta de experiencia en las labores domésticas. Por otro lado hubo quienes la defendieron comentando que se trata de parte del proceso de independizarse por primera vez.

Su madre se burla y la hace una parodia

La actriz también reaccionó a que su hija no pudiera identificar el jabón para los trastes e inmediatamente realizó una parodia donde imitó sus gestos y simuló no saber cuál era el detergente.

En otra publicación, de Regil dijo que se lo anticipó: ‘Te enseño algo antes de que te vayas’”.

Además de su confusión con los productos de limpieza, Mar también compartió otras anécdotas en su nuevo hogar.

“Vamos a hacer desayuno porque ya es tarde güey. Ayer estaba limpiando. No sé, no sé limpiar pero compramos muchas cosas, mi papá me ayudó y espero que hayan sido las cosas correctas para limpiar mi departamento”, relató la joven.

