Suscríbete
Famosos

Hija de Bárbara de Regil se muda a vivir sola y no sabe reconocer el jabón de trastes

La joven cambió su residencia a España para comenzar una nueva etapa y estudiar.

September 26, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Mar-de-Regil.jpg

La hija de la actriz ha relatado cómo son sus primeros días viviendo en Madrid.

Instagram

“Oigan, ¿esto es para lavar los trastes?”.

Bárbara de Regil y su hija son clientas de las polémicas y de que se viralicen sus declaraciones, momentos o titubeos, y esta vez no fue la excepción. Y es que ahora que Mar se mudó a España para comenzar sus estudios universitarios volvió a ser tendencia.

La jovencita vivirá en un departamento al que su padre la acompañó, para darle las recomendaciones necesarias sobre todo porque tendrá que arreglárselas sola en el Viejo Continente.

Mar compartió con sus seguidores que su papá Fernando Schoenwald la acompañó para hacer el super y se cercioró de que tuviera alimentos y productos de limpieza para su comienzo.

@marderegil_

#marderegil #vlog

♬ sonido original - Mar de regil_

En un video, Mar, de 21 años, comenzó a narra su día: “Buenos días Madrid. Oigan… quiero comer, son las dos de la tarde y me acabo de despertar, no lo puedo creer, o sí”, revelando que aún se encontraba en proceso de adaptación al cambio de horario.

La hija de Bárbara dijo también que lavaría algunos vasos y platos “sólo los que voy a usar”, indicó. Sin embargo, la jovencita no supo identificar cuál era el jabón para desinfectar la vajilla, cosa que rápidamente fue señalada por sus seguidores.

“Oigan, ¿esto es para lavar los trastes? No lo sé... ah no, ah no sí. ¿Papá, con este lavo? No sé nada, güey”, dijo la creadora de contenido de TikTok.

Las imágenes desataron diversas reacciones, pues muchos usuarios resaltaron su falta de experiencia en las labores domésticas. Por otro lado hubo quienes la defendieron comentando que se trata de parte del proceso de independizarse por primera vez.

Su madre se burla y la hace una parodia

La actriz también reaccionó a que su hija no pudiera identificar el jabón para los trastes e inmediatamente realizó una parodia donde imitó sus gestos y simuló no saber cuál era el detergente.

En otra publicación, de Regil dijo que se lo anticipó: ‘Te enseño algo antes de que te vayas’”.

@barbara_deregil212

#marderegil te pasas ! Jajjaja #marderegiltrastes #barbaraderegil #jabon #trastes

♬ sonido original - Bárbara de regil

Además de su confusión con los productos de limpieza, Mar también compartió otras anécdotas en su nuevo hogar.

“Vamos a hacer desayuno porque ya es tarde güey. Ayer estaba limpiando. No sé, no sé limpiar pero compramos muchas cosas, mi papá me ayudó y espero que hayan sido las cosas correctas para limpiar mi departamento”, relató la joven.

Mar de Regil Bárbara de Regil
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
mariana-trevino-mentiras-0.jpg
Famosos
Mariana Treviño se llevó ovación en su regreso a ‘Mentiras, el musical’ como ‘Lupita’
September 26, 2025
 · 
MrPepe Rivero
susanazabaleta.jpg
Famosos
Burlas y acusación de ‘misoginia’: Periodistas ponen bajo la lupa el Caso Susana Zabaleta
September 26, 2025
 · 
TVyNovelas
abelito-papas-.jpg
Famosos
La Casa de los Famosos resarce error con Abelito y le lleva a sus papás
September 25, 2025
 · 
Alejandro Flores
adela micha viral.jpg
Famosos
Las cámaras vuelven a traicionar a Adela Micha; nuevo video viral expone su humor
September 25, 2025
 · 
Alejandro Flores
mhoni vidente susanazabaleta (1).jpg
Famosos
Mhoni Vidente predice por qué van a terminar pronto Susana Zabaleta y Ricardo Pérez
La polémica ha sido constante desde hace dos semanas para la pareja formada por la cantante y el standupero
September 25, 2025
 · 
Alejandro Flores
gracielachespíritoflorinda.jpg
Famosos
Chespirito fue el más culpable en la relación con Graciela y Florinda, asegura su hijo
Roberto Gómez Fernández cuenta que la bioserie “Sin querer queriendo” se hizo a propósito para mostrar los errores del “genio”
September 25, 2025
 · 
Alejandro Flores
besosalexis ayala.jpg
Famosos
Alexis Ayala reparte besos en la boca para sellar su pacto; deja a Dalilah Polanco fuera
El actor tuvo un encontronazo con Dalilah y Shiky durante la cena de nominados pero luego tuvo una ocurrencia
September 25, 2025
 · 
Alejandro Flores
lu-hija-carmen-aub.jpg
Famosos
Actriz de ‘El Señor de los Cielos’ publica emotiva carta y confirma: Su bebé nació con pérdida auditiva
“Creemos que hablarlo con honestidad crea conciencia, y nos sentimos afortunados de todo lo que Lu ha llegado a enseñarnos”.
September 25, 2025
 · 
MrPepe Rivero