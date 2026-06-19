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Bárbara de Regil confiesa que le quitaron “un pezón podrido” porque le colocaron unos “IMPLANTES USADOS”

La protagonista de ‘Rosario Tijeras’ contó cómo la tuvieron que operar de emergencia porque su cuerpo estaba todo infectado.

Junio 19, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Bárbara de Regil reveló cómo le colocaron unos implantes usados.

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“Estuve mucho tiempo en mi casa encerrada porque no podía no me podía tocar la piel porque era lumbre para mí”.

Bárbara de Regil se sinceró y reveló detalles de la cirugía plástica que casi le cuesta la vida. La protagonista de ‘Rosario Tijeras’ ofreció una charla para Mara Patricia Castañeda y ahí destapó cómo una intervención quirúrgica resultó en una infección en todo su cuerpo.

Previamente, la estrella de telenovelas, había platicados en sus historias de Instagram que “cuando yo estaba en la adolescencia me decían ‘la plana’ porque no tenía bubi, me traumaba, me lastimaba y me daba muchísima inseguridad... cuando crecí, a la primera oportunidad que tuve, porque nadie me enseñó a amarme como soy, me metí a un quirófano a operarme las bubis... todo salió mal con mi operación”, relató.

De Regil también mencionó que nunca investigó nada sobre el doctor que la operó y con el paso del tiempo comenzó a sentir molestias hasta que uno de los implantes se reventó.

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“El doctor me dijo ‘te tenemos que operar mañana, ya’... cuando me operan, me estoy recuperando y me dice ‘no vas a creer lo que encontré... tus implantes son usados’”.

En la entrevista con Castañeda, apuntó que sobre los implantes “eran de una señora que creo que se llamaba María porque tenía el código y cuando me los quitaron me dijeron… el doctor me los puso usados y me los cobró como nuevos”.

A pregunta expresa de las consecuencias de haber usado prótesis que habían sido colocados en alguien más, Bárbara externó que “después de eso se me infectó todo por dentro, se me infectó un pezón, todo feo, todo mal. Estuve mucho tiempo en mi casa encerrada porque no podía no me podía tocar la piel porque era lumbre para mí. Pensé en demandar al doctor, me tuvieron que operar después de eso tres veces más”.

Y agregó que un día llegó con el médico y le dijo “’me duele mucho’, y agarró unas pinzas y me quitó el pezón podrido. No me dolió, no sentí nada, nada, estaba completamente dormido todo”.

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Al tiempo, narró que tuvo varias cirugías más porque el gel estuvo pegado a su piel. Las intervenciones fueron necesarias para reconstruir y cicatrizar el área de sus senos.

“Tengo lleno de cicatrices las bubis, pero lo que me importa es que estoy sana, viva y bien”, subrayó.

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Finalmente, la actriz reflexionó y manifestó que “lo que aprendo de eso es que nos importa todo en la vida y le damos mucha importancia a tantas pendej*das hasta que te enfermas”, concluyó.

Bárbara de Regil Cirugías Estéticas implantes de seno
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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