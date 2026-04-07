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Bárbara de Regil confirma que boxeará en ’Supernova Génesis’; ¿con quién se SUBIRÁ AL RING?

La actriz se siente segura tras haber tomado clases de Jiu-Jitsu, Kickboxing, Artes Marciales Mixtas y Taekwondo.

Abril 07, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Bárbara de Regil será parte del elenco de ’Supernova Génesis’.

Instagram

Es oficial, Bárbara de Regil será una de las boxeadoras para la segunda edición de ‘Supernova Génesis’. Uno de los catalogados eventos más polémicos del año ya afianzó la participación de la protagonista de ‘Rosario Tijeras’.

Será el próximo 26 de abril cuando la actriz se ponga los guantes, sin embargo la gran incógnita es contra quien peleará.

Recordemos que Bárbara es una de las actrices con la vida más fitness del medio del entretenimiento. Siempre ha destacado por priorizar el ejercicio en su vida y mantener su cuerpo sano y fuerte. Además, ha compartido con sus seguidores que le gustan los retos, y por eso ha tomado clases de diversas disciplinas que la han puesto a prueba.

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La actriz de 38 años ha interpretado a personajes que le exigen gran fuerza física por lo que esto se ha acomodado a su estilo de vida y además ha aprovechado su condición para adentrarse en el mundo del Jiu-Jitsu, Kickboxing, Artes Marciales Mixtas (MMA) y Taekwondo.

Detrás del Supernova Génesis 2026

Todo sobre las rivalidades de las peleas del Supernova Génesis

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¿Con quién peleará Bárbara de Regil?

Fue la noche del 6 de abril cuando ‘Supernova Génesis’ anunció a de Regil como una de las participantes, sin embargo no se reveló a alguna contrincante.

En la publicidad se menciona que se tratará de una participación especial, si dar más detalles de lo que implica.

Cabe recordar que en la edición del 2025 hubo un reto cara a cara con Alana Flores, quien también peleará en esta ocasión, sin embargo ella ya tiene contrincante.

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En redes sociales ya se especula que la intervención de Bárbara podría ser como crítica o dando una demostración de artes marciales.

Será en los próximos días cuando se confirme de que va la participación de la intérprete en el espectáculo de box que será transmitido por Netflix.

Bárbara de Regil Supernova Génesis 2026 Alana Flores
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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