“Boba, engreída, aburrida”, todo eso le dijo Kim Shantal a Lupita Villalobos

“Villalobos nunca pierde”, dice Lupita Villalobos, la integrante de Las Alucines que ahora está frente al reto de subirse al ringo para una pelea de box de exhibición.

Lupita Villalobos se enfrentará a Kim Shantal, una experimentada creadora de contenido igual que ella pero con mayor trayectoria sobre todo en cuanto a participación en realities.

La pelea Shantal-Villalobos es la estelar del Supernova 2026, que se realizará el 26 de abril en la Arena Ciudad de México.

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Aunque no existía rivalidad anterior, durante el proceso de preparación se han convertido en rivales acérrimas con un intercambio de vituperios que han puesto de manifiesto que son mujeres totalmente diferentes: mientras que Villalobos suele responder siempre con una broma, Shantal procura ser mesurada y seria en sus declaraciones.



Ea así que en una entrevista publicada por una revista femenina francesa, Lupita Villalobos dice con desparpajo:

“Yo nunca he perdido nada; ella dice que siempre ha perdido todo; yo, todo lo que hago, lo gano”.

¿Qué le respondió Kim Shantal a Lupita Villalobos?

Las declaraciones calaron fuerte y profundo en el ánimo y las emociones de Kim, quien utilizó su cuenta de X para responderle con un largo mensaje en el que dejó claro que no ella es muy diferente.

“Te molestó que no imitara tu personalidad de niña boba… pues no va conmigo”, comenzó Shantal en su mensaje.

Luego le reclamó el hecho de que constantemente, dice, menosprecia su entrenamiento de preparación para la pelea en el Supernova.

“Todo este tiempo le he dedicado a Supernova lo que le corresponde; agradecida con la empresa, no contigo. Tu prepotencia es tal que crees que tú me diste la oportunidad… y no, tú no decides eso”.

A mí no me conocen por ti. Yo ya tenía nueve realities y varios años de trayectoria antes de que siquiera empezaras en YouTube.



Y la verdad, tu cotorreo pedorro y repetitivo me aburrió muy rápido. — Kim Shantal (@kimshantalll) April 5, 2026

Shantal dijo que no efectivamente no ha hecho mucho caso a la guerra de declaraciones pero no por otra razón sino porque ya le “aburrió”.