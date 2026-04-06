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“Boba, engreída, aburrida”, todo eso le dijo Kim Shantal a Lupita Villalobos

La rivalidad entre las creadoras de contenido crece conforme se acerca el Supernova Génesis, evento en el que pelearán

Abril 05, 2026 • 
Alejandro Flores
kim shantal lupita villalobos.jpg

Pelearán como parte del cartel del Supernova 2026

Instagram

“Villalobos nunca pierde”, dice Lupita Villalobos, la integrante de Las Alucines que ahora está frente al reto de subirse al ringo para una pelea de box de exhibición.

Lupita Villalobos se enfrentará a Kim Shantal, una experimentada creadora de contenido igual que ella pero con mayor trayectoria sobre todo en cuanto a participación en realities.
La pelea Shantal-Villalobos es la estelar del Supernova 2026, que se realizará el 26 de abril en la Arena Ciudad de México.
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Aunque no existía rivalidad anterior, durante el proceso de preparación se han convertido en rivales acérrimas con un intercambio de vituperios que han puesto de manifiesto que son mujeres totalmente diferentes: mientras que Villalobos suele responder siempre con una broma, Shantal procura ser mesurada y seria en sus declaraciones.

Detrás del Supernova Génesis 2026

Todo sobre las rivalidades de las peleas del Supernova Génesis

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Ea así que en una entrevista publicada por una revista femenina francesa, Lupita Villalobos dice con desparpajo:

“Yo nunca he perdido nada; ella dice que siempre ha perdido todo; yo, todo lo que hago, lo gano”.

¿Qué le respondió Kim Shantal a Lupita Villalobos?

Las declaraciones calaron fuerte y profundo en el ánimo y las emociones de Kim, quien utilizó su cuenta de X para responderle con un largo mensaje en el que dejó claro que no ella es muy diferente.

“Te molestó que no imitara tu personalidad de niña boba… pues no va conmigo”, comenzó Shantal en su mensaje.

Luego le reclamó el hecho de que constantemente, dice, menosprecia su entrenamiento de preparación para la pelea en el Supernova.

“Todo este tiempo le he dedicado a Supernova lo que le corresponde; agradecida con la empresa, no contigo. Tu prepotencia es tal que crees que tú me diste la oportunidad… y no, tú no decides eso”.

Shantal dijo que no efectivamente no ha hecho mucho caso a la guerra de declaraciones pero no por otra razón sino porque ya le “aburrió”.

“A mí no me conocen por ti. Yo ya tenía nueve realities y varios años de trayectoria antes de que siquiera empezaras en YouTube. Y la verdad, tu cotorreo pedorro y repetitivo me aburrió muy rápido”.

Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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