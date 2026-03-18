Suscríbete
Famosos

Gaby Ramírez fue a dar al quirófano de emergencia porque se le reventó un implante de seno

La conductora de “Sale el sol” compartió su nerviosismo, pero a la vez confía en que todo saldrá bien en su cirugía.

Marzo 18, 2026 • 
MrPepe Rivero
gabyramirez-implantes-.jpg

Gaby Ramírez

Instagram

Este miércoles 18 de marzo, Gaby Ramírez faltó al programa “Sale el sol”, pero en un enlace, explicó que la razón de su ausencia fue por un tema complicado de salud.

Esta tarde, el Dr. Jorge Krasovsky, la atenderá en el quirófano: “Voy a entrar a cirugía a las 3 de la tarde. Me hicieron unos estudios en las mamas y salió reventado un implante, y se está empezando a encapsular todo”.

“Voy a estar ausente unos días. Estoy nerviosa, pero todo va a salir bien”, avisó a sus compañeros de programa, incluido Mauricio Mancera, con quien insisten en relacionarla amorosamente.

Te puede interesar:
Sebastián-Poza-Eduardo-Roberto-Santamarina.jpg
Famosos
Hijo de Mayrín Villanueva recuerda, con la VOZ ENTRECORTADA, cómo Eduardo Santamarina le presentó a sus hijos
Marzo 18, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Luz-Edith-Rojas.jpg
Famosos
Exnovia de José Ángel Bichir DESTAPA su verdadero estado de salud y hace inesperada revelación
Marzo 18, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
teresa-telenovela-2026.jpg
Telenovelas
¡Todas quieren ser “Teresa”! Ana Tena e Isidora Vives levantan la mano para convertirse en “la hembra mala”
Marzo 17, 2026
 · 
Nayib Canaán
Myrka-Dellanos.jpg
Famosos
Myrka Dellanos, exnovia de Luis Miguel, es diagnosticada con cáncer de piel… SE INFILTRÓ en su oreja y oído
Marzo 17, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Anahí-Laura-León.jpg
Telenovelas
Laura León y Anahí reviven icónica cachetada y el grito de “COCHINA” de hace 26 años en ‘Mujeres Engañadas’
Marzo 17, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Bertha-Ocaña.jpg
Famosos
Hermana de Octavio Ocaña anuncia que está EMBARAZADA: así reveló que será mamá por primera vez
Marzo 17, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Christian Nodal.jpg
Famosos
Así luce Christian Nodal tras someterse a tratamientos láser para quitarse los TATUAJES de la cara
Marzo 17, 2026
 · 
Ericka Rodríguez

Gaby Ramírez explicó lo que le pasó: “Se hizo una pequeña rotura. El implante debe ir pegado a la piel, pero el mío se ve despegado y hay partes regadas. Llevo 10 años con los implantes”.

“Mi error fue no haberlo checado, en el transcurso del tiempo o porque ya están viejos los implantes, pudo haber pasado esto. No hay una causa especifica”, dijo Gaby, quien compartió que se dio cuenta porque su implante lucía diferente y se sentía menos duro que el otro. “Se sentía más aguado y ya no se sentía la forma del implante”.

“Va a tardar la cirugía porque es quitar el implante y limpiar todo lo que esté regado. Espero regresar a casa con mi familia”.

Gaby Ramírez compartió que se quedará hospitalizada una noche.

Hace unos días, su nombre también acaparó titulares por la guerra legal que mantiene con su homónima, la también conductora y actriz Gaby Ramírez, quien busca quedarse con el nombre artístico y sus respectivos derechos y beneficios legales, como las regalías.

Gaby Ramírez implantes de seno cirugía plástica
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Karla-Díaz-Dany-Days.jpg
Famosos
Karla Díaz aclara de una vez por todas si SE ESTÁ DIVORCIANDO y si hay crisis mientras busca tener un bebé
Marzo 18, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
erika-buenfil-nicolas-.jpg
Famosos
Erika Buenfil confiesa si con Nicolás es una mamá sobreprotectora, temerosa o tóxica
Marzo 18, 2026
 · 
Edson Vázquez
Banda-MS.jpg
Famosos
Concierto de Banda MS provoca ESTAMPIDA humana: más de 120 mil personas querían entrar
Marzo 18, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
lorenzomendez-pareja-hijo-.jpg
Famosos
"¿Apostarías por mí?” fortaleció a Lorenzo Méndez y Claudia Galván: “Nos gustaría ser papás otra vez”
Marzo 17, 2026
 · 
Grisel Vaca
angelica-vale-juego-voces-.jpg
Famosos
Angélica Vale reconstruye su vida, sus hijos son su fuerza y en “Juego de voces” es la reina de la pantalla
Tras su divorcio y meses difíciles, Angélica Vale encuentra su terapia en el escenario.
Marzo 17, 2026
 · 
Nayib Canaán
Yolanda-Andrade.jpg
Famosos
Yolanda Andrade reaparece optimista desde la playa pese al avance de la ESCLEROSIS
La presentadora sorprendió a sus seguidores al mostrarse sonriente y tranquila a un costado del mar.
Marzo 17, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Wanders-Lover-Mariana.jpg
Famosos
‘La Wanders Lover’ reta a Mariana Echeverria a PELEA DE BOX tras viejas diferencias: “fue nefasta y manipuladora”
La comediante le envió un mensaje a la conductora para que ambas desquiten viejas desavenencias arriba del cuadrilátero.
Marzo 17, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Armando-Hernández-Bichir.jpg
Famosos
Armando Hernández pide cuidar la SALUD MENTAL tras accidente de José Ángel Bichir: “Ojalá que aprendamos”
La crisis que sufrió el actor lleva a sus compañeros a reflexionar sobre la salud mental.
Marzo 17, 2026
 · 
Ericka Rodríguez