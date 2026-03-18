Gaby Ramírez fue a dar al quirófano de emergencia porque se le reventó un implante de seno

Este miércoles 18 de marzo, Gaby Ramírez faltó al programa “Sale el sol”, pero en un enlace, explicó que la razón de su ausencia fue por un tema complicado de salud.

Esta tarde, el Dr. Jorge Krasovsky, la atenderá en el quirófano: “Voy a entrar a cirugía a las 3 de la tarde. Me hicieron unos estudios en las mamas y salió reventado un implante, y se está empezando a encapsular todo”.

“Voy a estar ausente unos días. Estoy nerviosa, pero todo va a salir bien”, avisó a sus compañeros de programa, incluido Mauricio Mancera, con quien insisten en relacionarla amorosamente.

Gaby Ramírez explicó lo que le pasó: “Se hizo una pequeña rotura. El implante debe ir pegado a la piel, pero el mío se ve despegado y hay partes regadas. Llevo 10 años con los implantes”.

“Mi error fue no haberlo checado, en el transcurso del tiempo o porque ya están viejos los implantes, pudo haber pasado esto. No hay una causa especifica”, dijo Gaby, quien compartió que se dio cuenta porque su implante lucía diferente y se sentía menos duro que el otro. “Se sentía más aguado y ya no se sentía la forma del implante”.

“Va a tardar la cirugía porque es quitar el implante y limpiar todo lo que esté regado. Espero regresar a casa con mi familia”.

Gaby Ramírez compartió que se quedará hospitalizada una noche.

Hace unos días, su nombre también acaparó titulares por la guerra legal que mantiene con su homónima, la también conductora y actriz Gaby Ramírez, quien busca quedarse con el nombre artístico y sus respectivos derechos y beneficios legales, como las regalías.