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Aylín Mujica le contesta a Ninel Conde tras decirle “panteonera” y sugerir que USÓ LA MUERTE de su hijo

¿La cubana creyó los dichos del ‘Bombón Asesino’ de que la producción de ‘Top Chef VIP’ editó el video y lo sacaron de contexto?

Septiembre 10, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Aylín Mujica reaccionó a las supuestas palabras de Ninel Conde, quien le habría dicho “panteonera”.

Instagram

“Quiero dejar absolutamente claro que jamás fue dirigido a Aylín y mucho menos hacia su hijo y hacia la pérdida tan terrible que está viviendo”.

Hace un par de días, se hizo viral un fragmento del programa ‘Top Chef VIP’ donde se observa a Ninel Conde aparentemente decirle “panteonera” a Aylín Mujica tras dedicarle a su hijo recién fallecido, el platillo que preparaba.

De inmediato, Ninel subió a sus historias de Instagram, que el clip había sido editado y sacado de contexto.

“Estaba yo viendo el programa de ‘Top Chef’ y vi una escena, la cual se editó de una manera que se saca de contexto una palabra que venía de otra conversación. En la edición parece que mientras mi compañera Aylín está hablando de su hijito, que desgraciadamente falleció, yo decía la palabra panteonera”, comentó Ninel.

TE RECOMENDAMOS: Ninel Conde le dijo “PANTEONERA” a Aylín Mujica tras dedicarle platillo a su hijo; y ahora dice que lo editaron

Al tiempo, agregó: “quiero dejar absolutamente claro que jamás fue dirigido a Aylín y mucho menos hacia su hijo y hacia la pérdida tan terrible que está viviendo”.

Conde señaló que también es madre y que sería incapaz de utilizar esos términos para referirme a esa situación.

“En ese momento yo estaba platicando con mi compañero Mauricio (Garza), que ustedes saben que bromeamos mucho de todos los temas, y hay un término mexicano que se le dice ‘araña panteonera’ a una situación de alguien que viene mareado o que se siente así como fumigado y yo completé la frase y editaron de manera que pareciera que hablábamos de Aylín, y eso es absolutamente falso”, explicó.

Finalizó su explicación resaltando que “lamento mucho que la edición haya podido causar esa impresión y considero necesario aclararlo porque respeto a mi compañera, a la memoria de su hijo y también a quienes vieron el programa. Me parece muy triste que se editen cosas que parezcan sacarse de contexto”, subrayó.

Aylín Mujica reacciona a los “dichos” de Ninel Conde

Apenas pasaron unas horas y la actriz cubana manifestó su opinión por los supuestos comentarios de Ninel. Contrario a lo que se pensaba, ambas aparecieron en unas historias de Instagram.

“Yo te amo bebé, tu sabes que te quiero y que sería incapaz de haber dicho algo así dirigiéndome a ti”, le dijo ‘El Bombón Asesino’ a Mujica.

Por su parte, Aylín expresó: “Yo también te amo… Lo sé y estoy aquí para decirlo… Yo no puedo desconfiar de esta mujer que me está mostrando cariño. Sacaron de contexto lo que dijo, así que nada qué ver. Yo te amo”, respondió.

Luego, Ninel agregó: “Te amo y cuentas con mi apoyo siempre. Lo sabes, que aquí estoy para ti. Gracias por saber y creer la realidad”.

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NO TE VAYAS SIN LEER: Ninel Conde renuncia a Top Chef VIP; duró menos que en La Casa de los Famosos

@lilipresenta

Top chef vip Aylin Mujica vs ninel conde . . #topchefvip #realityshow #aylinmujica #ninelconde #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

♬ sonido original - lilipresenta

“Y siempre ha estado, desde el primer día que regresé de que pasó la desgracia, siempre ha estado conmigo”, sentenció Aylín Mujica.

Aylín Mujica ninel conde Top Chef VIP
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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