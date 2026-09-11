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Brozo, Anita Lomelí y Jorge Berry: así narraron el atentado a las Torres Gemelas el 11 de septiembre 2001

Hace ya un cuarto de siglo que Nueva York se cimbró con un atentado que cambió la historia del mundo, y México lo vio en vivo

Septiembre 10, 2026 • 
Alejandro Flores
brozo jorge berry ana maría lomelí 11 de septiembre atentado (1).jpg

Ana María Lomelí (arriba a la izquierda), Brozo (a la derecha) y Jorge Berry (abajo)

Captura Foro TV / CNI / Hechos

El impacto del atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York se puede entender, por supuesto, a partir de las tragedias humanas pero también por la influencia cultural y en medios de comunicación.

En el registro histórico de la televisión estadounidense, por ejemplo, los únicos eventos por los cuales las cadenas decidieron cancelar los anuncios comerciales para mantenerse al aire con información noticiosa han sido el asesinato de John F. Kennedy y el atentado del 11 de septiembre de 2001.
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En México, vecino comercial y, obviamente, geográfico de Estados Unidos, la noticia tuvo una relevancia de la que quedó huella en los noticiarios que informaron del atentado en vivo.
Los aviones que fueron secuestrados se estrellaron contra el World Trade Center a las 8:46 y 9:03 de la mañana, es decir, cuando están al aire los noticiarios matutinos.

Así se vio el atentado en la televisión mexicana

En ese tiempo, el televidente mexicano se informaba mayormente con tres programas de noticias, uno en Televisa, otro en TV Azteca, y el tercero en CNI Canal 40.
Éste último era especialmente popular pues era conducido por un payaso: “El Mañanero”. Se trata del espacio de noticias en el que nació el concepto de Brozo (payaso creado por Víctor Trujillo) como comentarista político.

“Hubo un avión que se estrelló y tenemos la imagen de una segunda explosión en la otra Torre... eso parece un atentado más bien, parece una cuestión kamikaze, miren ustedes ¡va directo!”, dice Brozo en la transmisión.

Con imágenes tomadas de la cadena estadounidense CNN, Brozo narra con detalle los choques de los aviones contra los edificios aquel 11 de septiembre; y es uno de los primeros en aventurarse a decir al aire la palabra “atentado”.

La transmisión de Televisa

Para Televisa, fue el experimentado periodista Jorge Berry, quien estaba al aire cuando sucedió el atentado.
En la videoteca de Televisa está registrada la transmisión del momento en que Berry muestra las primeras imágenes del humo en las Torres Gemelas, provocado por los incendios de los aviones.

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El reloj marca las 9:18 cuando el periodista comienza la narración:

“Mira lo que está pasando en Nueva York... es el WTC... sí, están son imágenes en vivo... parece que es estrelló un avión”, dice Jorge Berry.

La transmisión quedó dentro del noticiario de Foro TV, el sistema de noticias de 24 horas que producía Televisa en esa época.

La noticia en TV Azteca

En TV Azteca la información se dio en Hechos AM, conducido en esos años por Ramón Fregoso y Ana María Lomelí.

“El boquete que vemos a la izquierda es donde tenemos que suponer que chocó el avión”, dice Lomelí mientras se muestran imágenes de la humareda negra.

Con el cintillo de “Hace unos minutos”, el noticiario transmite imágenes del momento en que se ve el segundo impacto que genera una enorme llamarada.

“En algunos medios en Estados Unidos hablan de que puede haber un problema en la torre de control porque hablan de que un segundo avión le pegó a la otra torre con un ala... ¡ahí está, ahí se ve!”, dice Lomelí mientras en pantalla se ve efectivamente el impacto.

Este 11 de septiembre se cumple un cuarto de siglo del atentado que cambió la geopolítica del mundo y que, por primera vez en la historia de la humanidad, fue un evento que se pudo ver en vivo a través de los televisores.

atentado Brozo Jorge Berry
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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