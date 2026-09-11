Cynthia Klitbo vivió 14 años en una casa embrujada POR CULPA DE SU EX, Francisco Gattorno

“Estaba tan cabr*n que mi muchacha no quería abrir la puerta porque creyó que nos habían descuartizado”.

La tormentosa relación de Cynthia Klitbo con Francisco Gattorno, que data de 1995, dejó aterradoras huellas en la vida de la actriz. Y es que luego de que lo habitantes de ‘La Casa De Los Famosos México’ vivieron una nominación de terror re reunieron para compartir experiencias macabras.

Entonces, Cynthia reveló que su casa, donde vivió 14 años estuvo embrujada debido a su relación con Gattorno.

“Me hicieron miles de cosas hasta que se me apareció un pinch* chamuco aquí atrás”, compartió la actriz.

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En el pasado, Klitbo explicó que la brujería había sido orquestada por una mujer que se quedó despechada debido a que Cynthia se casó con Francisco.

“Me empezaron a pasar cosas de a poquito porque mi ex se accidentó. Me iba a pintar el cuerno. Estaban en Cancún y se estaba ligando a una chava cubana. Me mandó decir que ya venía para México y se fue hacia Uxmal, o sea iban a ir a tirar Uxmal después del reventón. En la carretera chocaron y la chava se mató. A partir de entonces empezaron a pasar un ching* de cosas”, contó.

Al tiempo narró una experiencia escalofriante que le sucedía mientras venía el televisor: “Estaba el baño entrando al vestidor, entonces la tele estaba enfrente, pero el mueble en donde tenía todas mi cremas… de repente veo cómo los 60 productos comenzaron a salir volando del vestidor… También me aventaron una vajilla completa”.

Klitbo lo tomaba con cierto humor. “Ya me había acostumbrado a mis (espíritus) chocarreros”, admitió tras revelar otros incidentes como que el volumen de la televisión subiera y bajara o que las puertas se abrieran una por una como si alguien avanzara por cada habitación.

Sin embargo, las cosas llegaron a su punto máximo. “Un día llego de una fiesta de la novela (‘Alguna vez tendremos alas’) y había como ocho babalawos. Estaba tan cabr*n que mi muchacha no quería abrir la puerta porque creyó que nos habían descuartizado. La sangre daba a la calle porque lo hicieron en la puerta. Se llamaba ‘cambio de cabeza’, es una de las cosas más cabr*nas que te pueden hacer porque tu fortuna se la pasan a otra persona”.

Tras ese suceso, Gattorno acudió a la vivienda con muchos santeros para limpiar.

Luego, Kala Ruiz, reconocida astróloga, acudió a su casa y le dijo que no podría cerrar ese portal tan peligroso, pero después le dijo que tenía que hacer una limpia y quemar chiles secos en un copal, después azúcar y otra hierba. Cuando realizaron la purificación energética los perros no paraban de aullar, desveló.

Dijo también que tras las limpiezas siguieron encontrando brujería hasta que se mudaron de casa.

“Le iba a regalar un mueble a mi hermana y detrás había un chupamirto y después había en otro mueble una bola de plumas con sangre”.

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Finalmente, compartió que halló fotos suyas con el vientre partido y lo asoció a un trabajo para que no pudiera quedar embarazada. Sin dar más detalles, evidenció que tras el final de su matrimonio, pudo deshacerse de esas “maldiciones” y luego pudo tener a su hija Elisa.