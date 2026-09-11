Rafa Mercadante menosprecia a Manelyk con comentario machista y Linet Puente lo exhibe

Lo que dijo que nunca había hecho, lo hizo: Rafa Mercadante habló del cuerpo de una mujer con un comentario machista.

El conductor, actor y cantante fue el más nominado en el primer fogatero, en donde tuvo severos enfrentamientos con Kunno, Kenny Avilés, Manelyk y Fernando Lozada.

Como informamos este miércoles en TVyNovelas, Manelyk incluso lo acusó de haberla tratado de manera despectiva y grosera al decirle “hermosa” y “morra” durante una discusión.

Aunque Mercadante intentó justificar su actitud, Manelyk ni siquiera le permitió hablar: “No te equivoques con esa carta”, le dijo cuando Rafa quiso decir que él es “un caballero”.

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Con Kunno fue el más duro de los pleitos:

“Rafita, me has sorprendido mucho. Me pareces una persona forzada, muy igualado. Eres una persona que se la pasa haciendo chistes súper desafortunados, no tienes por qué ser tan caeme bien”

Al final, y ya estando nominado, Rafa sufrió otro golpe: La Bebeshita ganó el Huevo Dorado, lo que le permitió inetercambiar su lugar como peón.

Es decir, que pudo elegir a alguien para que ella volviera a la granja y que alguien más fuera peón... y eligió a Rafa.

¿Qué dijo Rafa Mercadante de Manelyk?

El conductor empacó sus cosas y se mudó de la casa al granero para vivir como peón ayer mismo por la madrugada.

Y fue en esas circunstancias que Rafa Mercadante explotó y se dejó llevar por sus comentarios.

Se refirió entonces no solamente al cuerpo de Manelyk, también la menosprecio con un comentario machista.

“Lo que mas me ca... son las nalgas falsas”, dijo Mercadante, quien parece no haberse dado cuenta de la gravedad de su comentario.

Mientras se ponía botas para las labores de peón, se refirió también al hecho de que Manelyk le reclamó el haberse referido a ella como “morra”.

Mercadante tomó el reclamo de Manelyk como un señalamiento en su contra, “como si yo la estuviera acosando”.

En ese sentido, el argumento de Rafa se convirtió en otro comentario machista.

“Yo soy el más feliz; tengo una mujerota con letras de oro como para andar buscando una influencer que se ha dedicado a vender su cuerpo para ser famosa”.

El error del conductor no pasó desapercibido para Linet Puente, quien es una de las críticas de La Granja VIP.

“Se equivocó feo. De los cuerpos ajenos no se habla. Las formas no fueron las mejores, de acuerdo. Pero cuando te quedas sin argumentos la salida nunca puede ser descalificar a una mujer por lo que hace, por su cuerpo. ¿30 años de experiencia en TV y sigamos expresándonos así?”.

Manelyk, quien aún no sabe lo que dijo Rafa de ella, se acercó este jueves con él para hacer las paces.