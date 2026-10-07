Aylín Mujica confirma que ya recibió LAS CENIZAS de su hijo y se rompe: “No he podido llorar lo suficiente”

“Hace dos meses hoy que se fue mi hijo. No he podido llorar lo suficiente y hoy me siento muy triste”.

La actriz cubana Aylín Mujica confirmó en medio de las grabaciones de ‘Top Chef VIP’ que ya recibió las cenizas de su hijo Mauro, quien perdió la vida hace casi tres meses en Barbados.

Mujica le compartió a su compañero de reality, Lupillo Rivera, el dolor que representa tener en su manos los restos de su primogénito luego de semanas de trámites y espera.

Con la cenizas de Mauro, se marca una nueva etapa dentro del duelo de Aylín, quien desde el mes de julio mantuvo comunicación pública sobre el proceso posterior al fallecimiento de Mauro.

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Y es que semanas atrás explicó que todavía esperaban recibir la urna debido a procedimientos administrativos relacionados con su traslado desde Barbados hacia Estados Unidos. Ahora, la espera terminó y la familia podrá avanzar en sus planes para despedirlo.

La actriz compartió que previamente en familia habrían acordado colocar las cenizas en ‘Neptune Memorial Reef’, un cementerio submarino localizado frente a las costas de Florida. La decisión formó parte del gran cariño que el joven DJ sentía por el mar.

Al tiempo, en otras escenas del programa se observa cómo Aylín no pudo contener su emoción.

“Hace dos meses hoy que se fue mi hijo. No he podido llorar lo suficiente y hoy me siento muy triste”, le dijo a Carmen Villalobos. Luego, admitió que “el único momento en el que no pienso en el dolor es cuando estoy cocinando por eso quise regresar”.

Cabe recordar que Mauro perdió la vida el 16 de julio de 2026 en Barbados. De acuerdo con los resultados de la autopsia, el joven músico atravesó por una neumonía acompañada de complicaciones pulmonares que derivaron en un fallo multiorgánico.

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Mujica también mencionó la presencia de un coágulo pulmonar dentro de las conclusiones médicas que recibió la familia.