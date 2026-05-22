Familia Figueroa llega a Texas para EXIGIR LA HERENCIA de Joan Sebastian; su última pareja rompe el silencio

“Estamos tratando de que el juez entienda que la mayoría de los herederos de Joan Sebastian están en México”.

Fue este 21 de mayo que José Manuel Figueroa llegó a McAllen, Texas, acompañado de integrantes de la familia, para aclarar y exigir el tema de la herencia de Joan Sebastian.

Y es que en enero pasado, el abogado Cipriano Sotelo, reveló los motivos por los que se ha complicado el proceso y la injerencia de Erica Alonso, quien fuera la ultima esposa de Joan.

“En su opinión de ella (Erica) es la esposa y ha pretendido que la mitad de todos los bienes pasen a su poder, aquí la hija, Juliana, lo que está haciendo es inconformarse contra el número de inmuebles que el albacea expuso ante el juez, se expusieron un sinfín de inmuebles y ella dicen que faltan”, indicó para ‘Venga la Alegría’.

Al tiempo, trascendió que José Manuel llegó acompañado de Maribel Guardia, Marco Chacón y sus hermanas Marcelia y Alina.

“Venimos a ejercer nuestro derecho”, dijo el intérprete.

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Y agregó que “al final de cuentas yo creo que es más que nada para traer las evidencias que traemos nosotros ante un juez para que nos acepte como herederos a los ocho más que están ahí bailando de no recibir herencia gracias a las acciones de esta persona”.

Luego, manifestó que, desde su perspectiva, la repartición de los bienes debe ser igualitaria: “Vengo aquí a demostrar que sí estoy vivo, que sí creo que merezco, tanto yo como mis hermanos, el derecho de gozar del legado de mi padre”, sostuvo Figueroa.

Según la versión de Figueroa:

“Estamos tratando de que el juez entienda que la mayoría de los herederos de Joan Sebastian están en México, y que él vivió y murió en México. Ella alega que no, que vivía aquí (Estados Unidos), y eso está en disputa en la corte”.

Millones en juego

La presencia de los familiares en Texas responde a la intención de mostrar pruebas en un proceso donde la herencia de Joan Sebastian está en medio de una batalla donde Erica Alonso, esposa legal en Texas, y tres hermanas de Joan Sebastian podrían aliarse.

Por ello, José Manuel y sus hermanas indican que “no venimos a pedir nada fuera de lo común ni de lo que esté fuera de la ley. Estados Unidos tiene su sistema de justicia muy bien establecido. Hay que protegerse, asesorarse y estar bien informados”.

Erica rompe el silencio

Por su parte, Alonso rechazó las acusaciones sobre supuestas irregularidades en la administración de los bienes de Joan. Asegura que el proceso es transparente y está bajo vigilancia.

“No hay ni siquiera un centavo que falte de mi administración, porque todo está dirigido por el juez. Entonces, yo no tomo ninguna decisión. Aquí el juez revisa cada acción y cada centavo puede ser contado”, declaró ante la prensa.

Y agregó que “nunca he reclamado que soy heredera, como lo dice él. Lamentablemente, José Manuel no sé en qué se basa, si sólo en decir mentiras o inventar cosas. La realidad es que este expediente está más que claro. No tengo ningún interés como heredera ni nunca lo he pretendido. Tengo el interés de que se haga justicia para cuatro herederos que no han recibido nada”, declaró.

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La expareja de ‘El Poeta del Pueblo’ también señaló que por años ha permanecido en silencio y que busca dar claridad al proceso.

“El público merece escuchar la verdad, porque lamentablemente, por muchísimos años, lo que han escuchado son mentiras. Muy pronto estarán escuchando la verdad de lo que ha pasado”, dijo.

Sobre los herederos pendientes, Alonso explicó que los nietos de Joan Sebastian, hijos de sus tres hijos fallecidos, y su propia hija serían quienes no han recibido parte de la herencia.