Así fue el aterrador momento en el que ‘El Borrego’ Nava COMENZÓ A SUFRIR una parálisis facial por estrés

“No me dolió nada, no sentí nada, solamente como que se me cayó”.

En un reciente encuentro con los medios de comunicación, Juan Carlos ‘El Borrego’ Nava, relató cómo fue el momento exacto en el que comenzó a sufrir una parálisis facial. Inicialmente, el comediante admitió que el estrés influyó de manera decisiva.

Nava contó a los reporteros que ante los primeros síntomas le hizo una videollamada a su médico y tras pruebas de movilidad, descartó un derrame cerebral o aneurisma.

“No es nada cardiovascular, no tienes ningún evento vascular… eso deber ser un virus”, le dijo el doctor.

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‘El Borrego’ indicó que tenía una presentación y minutos antes habría tomado una siesta, pero al despertar notó que había perdido parte de la movilidad del rostro. “No me dolió nada, no sentí nada, solamente como que se me cayó”, indicó.

La parálisis facial que sufrió ‘El Borrego’ ocurrió hace aproximadamente un mes y, según los especialistas, su recuperación ha avanzado favorablemente gracias a la oportuna intervención médica y a la fisioterapia que tomó desde su diagnóstico.

Además, el comediante detalló que “me dieron un antibiótico muy fuerte… también me dieron un poco de cortisona y una terapia con un corazoncito… todos los días masajeas con descargas eléctricas”.

Durante su testimonio, explicó que los médicos le señalaron que una baja de defensas, causada por el estrés, permitió la activación del virus oportunista, el cual se alojó en el nervio trigémino y debilitó los músculos de su rostro, provocando la parálisis facial.

En tanto, ‘El Borrego’ ha intentado mejorar su alimentación, buscar momentos de descanso e incluir el ejercicio y hábitos para minimizar el estrés.

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Finalmente, también reveló que la parálisis facial no fue el único desafío que enfrentó, pues en medio del proceso fue hospitalizado de emergencia pro cálculos renales.