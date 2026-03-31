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Julio Preciado llega de emergencia al hospital tras sufrir FUERTES DOLORES y una parálisis facial

Preocupa la salud del cantante por sus antecedentes y los síntomas que comenzó a presentar.

Marzo 31, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Julio Preciado presentó dolores fuertes y una parálisis facial.

Getty Images/Instagram

“Les mando un fuerte abrazo y aquí estamos, listos para la batalla”.

El lunes 30 de marzo se confirmó que el exvocalista de la ‘Banda El Recodo’ fue ingresado de urgencia en un hospital de Mazatlán, Sinaloa, luego de presentar complicaciones.

Julio Preciado comenzó a sufrir un dolor de espalda que escaló hasta una parálisis facial momentánea, lo que reveló un diagnóstico alarmante: un grave problema pulmonar.

La noticia fue dada a conocer por el programa ‘Ventaneando’ e inicialmente se hablaba de un pronóstico reservado debido a que su sistema inmunológico está sumamente comprometido por el trasplante.

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La hospitalización genera preocupación, pues apenas en septiembre de 2025 había sufrido neumonía derivada del exceso de trabajo, además de antecedentes de trombosis y una neurópata cardiaca.

Sin embargo, a tan sólo unas horas de la crisis de salud, el artista ya fue dado de alta y él mismo compartió que se encuentra estable.

Preciado, de 59 años, explicó que su hospitalización ocurrió por una neumonía atípica.

“Hola a todos, todo bien, no se preocupen, fue un susto nada más, pero ya estamos bien, no se preocupen por mí, todo al 100, (debo tener) un poco más de cuidados, pero por lo demás, créanme que me siento muy, muy bien”, dijo Preciado.
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Además, agradeció a sus seguidores por las oraciones y la preocupación: “Les mando un fuerte abrazo y aquí estamos, listos para la batalla, la que sigue; Dios me quiere tener aquí en la Tierra y creo que soy un consentido de Dios. Ánimo, muchas gracias por sus oraciones”.

En tanto, Julio habla de una nueva batalla luego de haber lidiado con problemas de presión arterial, dificultades respiratorias y diagnósticos relacionados con el corazón, ademas de un coágulo en el ojo derecho que le provocó la pérdida temporal de la vista.

Su salud renal se deterioro al grado de necesitar un trasplante de riñón, el cual recibió gracias a la donación de su hija, Yuliana.

Tras la cirugía, el exvocalista de ‘El Recodo’ tuvo las defensas bajas y un doloroso absceso testicular que casi le produce una amputación. A lo largo de este proceso, Julio se ha sometido a tratamientos y hospitalizaciones frecuentes, incluso con la necesidad de diálisis para mantener su función renal.

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En tanto, tras su reciente paso por el hospital, el doctor Julio Ramos, médico de cabecera del intérprete, viajó de inmediato desde Guadalajara hasta Mazatlán para supervisar personalmente su atención.

Julio Preciado
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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