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Pati Chapoy regaña a Aleks Sytntek por decir que ella destruyó a su familia con chismes

Chapoy, conductora fundadora de “Ventaneando”, respondió al mensaje que Syntek publicó en sus redes sociales

Septiembre 24, 2026 • 
Alejandro Flores
aleks syntek pati chapoy.jpg

Aleks Syntyek no se detiene

Instagram Syntek / Captura “Ventaneando”

Aleks Syntek asegura que su nueva casa será Reino Unido y que no volverá a México hasta que se sienta valorado como artista.

Tras una semana de pleito tras pleito, el cantante... insiste en tener más problemas. En una nueva publicación este 24 de septiembre, culpó a Pati Chapoy “y sus colegas” de haber “destruido a su familia con chismes”.
El cantante no aclara a qué se refiere con “chismes” pero es necesario recapitular. Syntek se ha involucrado en rudas discusiones en redes sociales y espacios públicos a causa del reggaeton (llegó a llamar “simios” a los fans de este género).
Ha encarado dos funas masivas: la primera por haber revelado que su noviazgo con su actual esposa comenzó cuando ella era menor de edad (y él ya tenía 23 años); la segunda por un mensaje que escribió en privado a un menor de edad que lo contactó por redes sociales y que fue interpretado como coqueteo, algo que el cantante ha negado.
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¿Qué dijo Pati Chapoy de Aleks Syntek?

Ahora, se enfrenta a Chapoy, quien la tarde de este jueves le respondió en su programa de televisión “Ventaneando”.

“Él ha provocado todo lo que ha sucedido en su vida. Si tiene ahorita buena o mala relación con su familia, es porque él hizo algo para perder a su familia”, respondió Pati.

La periodista de espectáculos reveló incluso que lo buscaron para entrevistarlo que diera si versión pero nunca quiso hablar en “Ventaneando”.

Chapoy, en tono severo pero respetuoso, dio por zanjado el tema con una frase contundente.

“Si dice que no va a regresar a México, pues seguramente no va a regresar a México”.
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La opinión de expertos sobre el caso Syntek

El polémico episodio durante el Grito fue la gota que derramó la polémica para Syntek. Especialistas hablan para TVyNovelas de frustración, desgaste emocional y heridas que necesitan sanar. Además, algunos comunicadores nos compartieron sus opiniones.
Los videos se hicieron virales y algunos usuarios calificaron lo ocurrido como un “brote psicótico”.
La psicóloga Adriana Ortiz pide cautela.

“No todo enojo es un trastorno, no toda reacción intensa es un brote psicótico y no toda diferencia de opinión necesita una etiqueta psicológica”, señala. A su juicio, lo observado puede interpretarse como enojo y frustración, pero un diagnóstico requiere una valoración profesional y no puede establecerse a partir de un video”.

El psicoterapeuta Alberto Ramales coincide:

“No se puede diagnosticar a nadie a través de una pantalla. Lo que sí podemos hacer es analizar lo que vimos y admitir que necesita ayuda”.

El especialista plantea que el estrés crónico y el agotamiento podrían contribuir a una reacción extrema:

“La mente es como una liga; la estiras tanto que simplemente se revienta”.

Para él, podría tratarse de un colapso emocional, aunque eso no equivale a una psicosis.
Más que un diagnóstico, lo ocurrido deja una oportunidad para reflexionar sobre qué sucede cuando las emociones llegan al límite y la importancia de buscar ayuda cuando ya no es posible procesarlas adecuadamente.

Aleks Syntek Pati Chapoy
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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