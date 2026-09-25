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¿Cómo se retrata a Luis de Llano en la bioserie “Timbiriche”, de ViX?

El productor Luis de Llano es uno de los personajes más polémicos, según se aprecia en el avance publicado por ViX para anunciar que el estreno de la serie basada en hechos reales será el 9 de octubre

Septiembre 24, 2026 • 
Alejandro Flores
luis de llano (1).jpg

Luis de Llano, interpretado por Osvaldo Benavides

Captura ViX

“Confíen en mí”, le dice Luis de Llano a aquellos adolescentes que formaron Timbiriche.

Este diálogo sucede en la bioserie basada en la vida de los cantantes de esta banda que comenzó cuando eran niños y terminó cuando ya eran adultos: en total, dos décadas de éxitos en la música.
Ahora, ViX alista el estreno de “Timbiriche”, serie de ficción original inspirada en hechos reales, que llegará el 9 de octubre, con episodios disponibles cada viernes exclusivamente en la plataforma.
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Escenas clave de Luis de Llano en la bioserie “Timbiriche”

La vida de la banda, según se puede ver en el avance publicado por ViX, fue cada vez más complicada: a mayor éxito, más cansancio, más enfrentamientos, más gritos, más diferencias creativas con los productores y mánagers.
Pero sin duda la subtrama más intrincada será la que se presente con los personajes de Luis de Llano y Sasha Sökol. Aunque se entiende que están ficcionados, los actores Osvaldo Benavides y Macarena García llevan la responsabilidad de retratar la relación que tuvieron el productor y la cantante en la vida real, y que ya es cosa juzgada: hay una sentencia en contra de Luis de Llano emitida por la Suprema Corte de Justicia.
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En el avance publicado por ViX se pueden ver varias escenas que aluden a la interacción entre la Sasha adolescente y el productor. En una de ellas, el Luis De Llano de ficción le reclama: “Antes no te portabas así”. La cantante responde: "¿Antes cuándo? Cuando era una niña”.
TambiÉn se muestra una escena en la que se le reclama a Luis por haberse llevado a Sasha a cenar a solas.
“La está manipulando”, se escucha en el tráiler sin que se aprecie quién lanza la acusación.

¿De qué trata “Timbiriche”?

La bioserie de Timbiriche retrata un mundo mucho antes de las redes sociales.

“Fue un fenómeno capaz de llenar recintos, provocar euforia a donde llegaba y convertir a un grupo de adolescentes en los ídolos de millones de personas. Sobre el escenario eran el sueño de toda una generación; detrás de él, vivían una historia de amistad, ambición, presión, crecimiento y decisiones que marcarían sus vidas para siempre”.

Inspirada en hechos reales, “Timbiriche” narra el nacimiento de la banda que revolucionó el pop en español y se convirtió en uno de los fenómenos juveniles más importantes de Latinoamérica.

En la sinopsis de ViX, se explica:

“La serie sigue a un grupo de jóvenes que pasa, casi de la noche a la mañana, de los ensayos y las primeras audiciones a conquistar escenarios, portadas y el corazón del público mientras descubre que la fama también tiene un costo. Conforme el éxito crece, también lo hacen los desafíos. Las amistades se fortalecen, las rivalidades aparecen, nuevos integrantes transforman la dinámica del grupo y las expectativas de una industria implacable ponen a prueba sus sueños.”
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Timbiriche” es una producción de EL ESTUDIO, con Pablo Cruz y Enrique Lavigne como productores y Beto Hinojosa en la dirección, quienes encabezan el equipo creativo responsable de llevar a la pantalla la historia inspirada en una de las agrupaciones más emblemáticas del pop en español.

Timbiriche Luis de Llano
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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