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Altair Jarabo ENFRENTA TRAGEDIA tras la muerte de su hijastra: “estamos pasando por un momento muy difícil”

Altair Jarabo le hizo frente a las cámaras y habló sobre el deceso de la hija de su esposo Frédéric García.

Septiembre 24, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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El empresario francés le lleva casi 20 años a su esposa Altair Jarabo.

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“Justo estamos pasando por un momento sumamente difícil”.

La actriz Altair Jarabo reapareció públicamente después de que se diera a conocer que su hijastra murió en un accidente mientras andaba en bicicleta en Suiza. Los hechos ocurrieron a finales de agosto, y se supo que la joven de 23 años, llamada Paloma Garcia, fue lanzada por un automóvil.

“Fue muy lamentable (...) Ella iba en su bicicleta en una avenida de Suiza, porque ellos viven en Suiza, y de pronto se quiso incorporar a uno de los carriles y un coche la aventó. Llegó al hospital todavía con signos vitales, sin embargo, falleció en el hospital. Paloma García, de 23 años, falleció en este accidente de bicicleta. Ella era hija, por supuesto, del primer matrimonio de Fréderic García, del actual esposo de Altair Jarabo”, reveló el periodista Emilio Morales en el programa ‘Me lo dijo Adela’.

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A un mes del terrible evento, Altair tuvo un encuentro con la prensa, quienes no dudaron en preguntarle cómo se encontraba.

La primera declaración sacudió a los medios de comunicación: “Con ganas de no dar entrevistas”, dijo. Luego, al ser cuestionada sobre la pérdida de Paloma, cambió el tono y declaró:

“Es correcto y por esa misma razón agradecería enormemente empatía y respeto”, expresó la actriz al confirmar que estuvo junto a Frédéric García.

Después explicó que la familia atraviesa una situación complicada y manifestó su deseo de mantenerla lejos de la exposición mediática: “Justo estamos pasando por un momento sumamente difícil y queremos de igual manera que sea con discreción”, indicó.

A Jarabo también le recordaron las muestras del cariño del público y los reporteros buscaron conocer su reacción ante el acompañamiento de la gente, pero la actriz se limitó a decir: “tú lo has dicho”.

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Finalmente, agradeció la atención de los medios de comunicación y se alejó. “Gracias, chicos. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Bye, bye”.

Altair Jarabo
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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