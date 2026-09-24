Aarón Mercury no ha parado desde que salió de La Casa: “Prefiero estar cansado pero tener resultados”

Aarón Mercury tiene claro que una oportunidad solo cobra verdadero valor cuando se sabe aprovechar. Después de su participación en La casa de los famosos México, el también creador de contenido decidió no detenerse y se ligó a nuevos retos profesionales, desde Las estrellas bailan en Hoy y el box, hasta su actual incursión en las telenovelas con Corazón de Marruecos, demostrando que tiene mucho más que ofrecer ante las cámaras.
“Todo va bastante bien, hay días difíciles y días buenos también, en momentos todo se me hace sencillo, voy fluyendo, y hay otros que de plano no, siento que está muy difícil, pero creo son mis ideas, ayer tuve varias escenas donde dije: ‘Las hice bastante mal’, y ando preguntando a todos el resultado y me dicen que va bien, después grabo unas escenas que digo: ‘La sentí peor de lo que se ve, se ve bien’, pero así soy, me exijo siempre demasiado”.
Esa actitud de aprendizaje también la aplica al convivir con actores de amplia trayectoria, pues asegura que cada proyecto representa una oportunidad para absorber conocimientos.
“Yo trato de aprenderle a todos y es una oportunidad cuando te pones en el papel de aprendiz, puedes adquirir conocimiento de todo el mundo, incluso de la gente que te cae mal, y yo tengo la dicha de estar con gente increíble, estoy con Daniela Romo, con José Ron, África Zavala, gente top, a la cual, si no le aprendes, estás perdiendo muchísimo tu tiempo y, sobre todo, conocimiento”.
Aunque para algunos participantes un reality puede convertirse en una experiencia más dentro de su trayectoria, Aarón considera que La casa de los famosos México representó una oportunidad que supo utilizar a su favor. “Ha sido increíble, la verdad, muchos toman La casa de los famosos como un proyecto más, un checklist, como una novela, para decir: ‘Ya hice esto, viene en mi currículum’, y no, yo creo que La casa de los famosos es un trampolín que depende cómo lo uses, te va bien o no te va, yo lo que hice fue no descansar, no me fui ni de vacaciones ni nada, yo después de La casa agarré Las estrellas bailan en Hoy, ahí agarré el box, y después agarré novela, entonces, aunque no he descansado y sí estoy un poco ya medio quemadillo, prefiero estar cansado ahora pero tener resultados, a estar con toda la energía en mi casa esperando una oportunidad”.
Su filosofía es sencilla: si acepta un proyecto, está dispuesto a entregarse por completo, incluso cuando eso implique sacrificar tiempo de descanso.
“Yo no voy a aceptar un proyecto si no voy a dar el 100, si no voy a dar totalmente mi tiempo, a veces por la inexperiencia me puede fallar, pero de que yo voy a dar todas las ganas, las voy a dar, y muchas veces ahí está mi gente apoyando muchísimo, y tú como creador también les debes dar eso, ellos te van a estar apoyando, pero también si tú no haces nada, qué van a apoyar. Debes darle ese respeto a tu gente de que, si te están apoyando, tú también estés poniéndote a trabajar”.
Aarón tampoco pretende renunciar a la faceta con la que comenzó a conquistar al público: las redes sociales. Para él, ser influencer no es un título que deba esconderse al incursionar en otras disciplinas, sino parte fundamental de su historia.
“Es una locura cuando tengo un meet and greet o cuando voy por la calle me paran todo tipo de personas: hombres, mujeres, señoras, niñas... es algo que me agrada muchísimo, con lo que he ido creciendo, justo hay mucha gente en el medio que comete ese error, que están en redes y se van al canto, a la actuación y dicen: ‘No, yo ya soy cantante, yo ya soy actor’, y dejan atrás todo esto que les dieron primero, yo nunca he sentido pena de ser influencer o ese mote que tenemos, para mí es un orgullo porque es de donde vengo y donde no dejaré de estar”.
Y si algo reconoce es que la exposición que le brindó el reality aceleró procesos que quizá habrían tomado mucho más tiempo. “Una casa puede salir o muy bien o muy mal, pero yo creo que a mí La casa y la oportunidad y todo me abrió las puertas, estoy superagradecido y muchas cosas no hubieran sucedido de esta manera o no hubieran sucedido tan rápido, agradezco al proyecto, a los que me invitaron y al público que me dio la oportunidad de conocerme”.