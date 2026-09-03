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Destapan que a Luis de Llano LO ABANDONÓ su esposa ante los conflictos legales: “no aguanto”

Ante el arresto del productor de televisión, se dio a conocer que su esposa ya le había puesto fin a su relación ante los conflictos legales que enfrenta.

Septiembre 03, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Fabiola Lozano, la esposa de Luis de Llano, lo habría abandonado ante sus problemas legales.

Getty Images/Instagram

“Sin esposa y sin libertad”.

La noche del 2 de septiembre, el productor Luis de Llano fue arrestado “temporalmente” por la denuncia que interpuso en su contra Sasha Sokol. Fue en 2022 cuando la estrella denunció públicamente “abuso”.

La exTimbiriche demandó por la vía legal a De Llano argumentando “daño moral”, luego de que el hermano de Julissa apareciera en una entrevista con Yordi Rosado hablando con normalidad y ligereza de una “relación romántica” que se dio cuando él tenía 39 años y ella 14.

Con la demanda, Sasha no buscaba llevar a Luis tras las rejas, sino que “reconociera” jurídicamente el “daño” que le provocó ese vínculo, así como sus palabras tantos años después.

TE RECOMENDAMOS: ¿A qué hora se acaba el ARRESTO de Luis de Llano por el caso de abuso contra Sasha Sokol?

La batalla llegó a la Suprema Corte cuando De Llano buscó un amparo. Su defensa argumentaba que el caso ya había prescrito, pues los hechos habían sucedido décadas atrás.

Sin embargo, el amparo fue negado y se emitió una sentencia que obligaba al productor a emitir una disculpa pública y pagar una indemnización que sería donada a una organización. Sin embargo, ante su negativa y en la búsqueda de más amparos para postergar la sentencia, fue arrestado.

Pero los problemas legales también llegaron al terreno sentimental del productor de televisión.

“A Luis de Llano lo dejó su esposa Fabiola. Cuando le dije que por qué, me dijo ‘no aguanto’”, reveló la comunicadora Shanik Berman.

Luego explicó: “Por el otro lado arrestaron a Luis de Llano, le dieron dos sentencias de 15 horas cada una por desacato de ordenes del juez a favor de Sasha Sokol, porque no ha dado la disculpa pública que él tiene que dar porque así lo ordenó el juez. De no hacerlo después de que salga, después de estas 30 horas, podrían arrestarlo y podrían hacer una denuncia penal y pasar hasta 5 años en la cárcel. Entonces sin esposa y sin libertad”.

En tanto, el equipo legal de Sasha expresó que estas medidas sirven como herramientas para “obligar a una persona a acatar las órdenes judiciales”. También señaló que las medidas llegan tras “meses de incumplimiento, multas ignoradas y múltiples requerimientos de la Juez que Luis de Llano desatendió”.

Si el productor continúa sin acatar la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “podría configurarse un delito que implica hasta 5 años de prisión”, detalla el equipo legal.

NO TE VAYAS SIN LEER: Sasha Sokol: así fueron todas sus denuncias contra Luis de Llano hasta obtener justicia

¿Quién es Fabiola Lozano?

La última esposa de Luis de Llano es la socialité Fabiola Lozano, originaria de Monterrey, y quien se convirtió en la cuarta pareja del creador de grupos como ‘Timbiriche’ y ‘Garibaldi’.

Lozano es 20 años menor que De Llano, él actualmente tiene 81 años. Juntos adoptaron a Roberta y Aita, luego de que Luis no pudo tener más hijos tras haber sufrido cáncer de próstata.

Luis de Llano
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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