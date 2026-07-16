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Arantza Ruiz

Actriz, gamer y streamer que participa en La Casa de los Famosos México 2026

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Famosos
¿Quién es Arantza Ruiz, la décima habitante confirmada de La Casa de los Famosos MX 2026?
La décima habitante de La Casa de los Famosos México confesó que entra con un miedo al reality show de TelevisaUnivision
Julio 16, 2026
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Alejandro Flores