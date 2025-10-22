‘Apio’ Quijano se compromete con su novio JuanPa Serrano tras 8 años de relación

“Representa una celebración de los años que llevamos juntos y de la historia que hemos escrito año con año”.

‘Apio’ Quijano provocó tremenda sorpresa entre sus seguidores al anunciar en sus redes sociales que se comprometió con su novio JuanPa Serrano luego de ocho años de noviazgo.

El integrante de ‘Kabah’, el popular grupo de pop que surgió en los años 90, no dio más detalles de la celebración, aunque sí compartió un video del momento en el que su novio le pidió estar juntos toda la vida.

“Este gran momento ocurrió en junio y fue un momento súper bonito y especial para nosotros, no sabíamos si compartirlo o hacerlo sólo nuestro porque representa una celebración de los años que llevamos juntos y de la historia que hemos escrito año con año”, escribió ‘Apio’.

En el clip se puede ver a la pareja posando en sitios emblemáticos del mundo, por los que han viajado, y culmina con las imágenes de la propuesta de matrimonio; JuanPa Serrano le hizo la propuesta al ‘Apio’, quien sin dudarlo dijo que sí.

“Gracias por tan linda respuesta de su parte y estamos felices de que sean parte de este momento, los queremos mucho y esperen noticias”, agregó el intérprete.

- “¿Quieres tener una ceremonia conmigo?“, preguntó JuanPa. - “Cállate ¿Es en serio? No es cierto, no mam*s, Juan. Qué tonto eres”, respondió ‘Apio’ cuando recibió el anillo de compromiso.

¿Cómo surgió el amor entre ‘Apio’ y JuanPa?

Fue en un en vivo donde ‘Apio’ contó que conoció a Serrano a través de las redes sociales y comenzaron un romance después de algunas citas.

“Nos habíamos estado escribiendo por Instagram como amigos; él era influencer, yo también. Nos encontramos en una fiesta de un amigo, empezamos a platicar y atacarnos de risa como siempre. De pronto me dice: ‘¿por qué no vamos a un antro o un bar?’“, contó Quijano.

El cantante confesó que no quería ir porque siempre que lo reconocen en los centros nocturnos ponen las canciones de ‘Kabah’, pero aceptó porque JuanPa se propuso a cuidarlo. Desde entonces no se han separado.

“De pronto la gente se me empezó a ir encimar mucho y en eso Juan los empujó, se puso enfrente de mí y me dijo: Yo te voy a cuidar”, agregó.

En junio pasado también fue el cumpleaños de JuanPa, por lo que el cantante le dedicó unas emotivas palabras:

“Hoy el universo celebra que naciste, y yo celebro que existas en mi historia.

Tu alma tiene la textura de las estrellas, tu risa nos alegra a los que te rodean, y tienes la magia de quienes no necesitan hacer ruido para transformar todo a su paso. Deseo que este nuevo ciclo esté lleno de encantamientos buenos, de recuerdos bien construidos, encuentros que parezcan destino, abrazos que te hagan olvidar los inviernos, y sueños tan tuyos que solo tú puedas alcanzarlos.

Feliz cumple Viñe! Gracias por existir en mi vida.

Te amo más allá del tiempo y la lógica”, escribió ‘Apio’.

La pareja no ha revelado más detalles sobre la fecha de su matrimonio, un evento ya genera expectativas entre los amigos y seguidores de ‘Apio’ y JuanPa.

