Lucila Mariscal vende todas sus pertenencias y se muda a un ASILO ante la falta de dinero y trabajo

La actriz y comediante, Lucila Mariscal, tomó una drástica decisión ante las dificultades económicas y de salud derivados de su falta de trabajo: decidió ingresar voluntariamente a ‘La Casa del Actor’.

Pero antes de mudarse al asilo para intérpretes, Mariscal, de 83 años, vendió todas sus pertenencias. De esta forma, Lucila puso fin a su independencia, misma que construyó durante décadas de carrera artística.

“Llegó un momento en que sí me cansé y dije: ‘qué barbaridad, tengo muchos gastos, estoy muy cansada, se me ha alejado mucho el trabajo’”, expresó la actriz ante medios de comunicación.

Sobre sus pertenencias, Lucila explicó que “unas las doné y otras las vendí y todos mis trastes y todo eso, también, unos los vendí y otros los regalé, para qué los necesito. Aquí tengo todo, todo el personal me trata con mucho cariño”.

Sin dinero y con una lesión…

La comediante nunca perdió las ganas de seguir activa, sin embargo, la falta de oportunidades y las limitaciones físicas ocasionadas por una lesión de cadera hicieron casi imposible su permanencia en los foros y escenarios.

“Yo aquí me la paso bien y me la paso bien porque, aparte de que encontré una forma de hacer algo de provecho”, expresó la actriz sobre su vida actual en la residencia.

El ingreso de Lucila a ‘La Casa del Actor’ ocurrió el 1 de diciembre de 2025, según sus allegados, esto después de sufrir caídas y mareos en su domicilio. La mudanza fue una decisión personal que tomó tras conocer el lugar y considerar sus necesidades físicas y emocionales.

Contrario a versiones públicas sobre abandono, se aclaró que tanto el nieto como la nuera de Mariscal mantienen contacto estrecho con ella y la han acompañado en este proceso.

La convivencia en ‘La Casa del Actor’ se ha caracterizado por el trato cálido y el ambiente adecuado para artistas mayores, aspectos particularmente valorados por la actriz: “Aquí tengo todo, todo el personal me trata con mucho cariño”, concluyó.

