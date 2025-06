Tunden a una actriz de ‘Amigos X Siempre’ que internó en un asilo a su papá con Alzheimer: ‘No es mi culpa’

El doble dolor de Adriana Fonseca , quien cautivó a la audiencia mexicana por sus apariciones en telenovelas clásicas como “Amigos X Siempre”, “La Usurpadora” y “Contra viento y marea”, llamó la atención de los fans del espectáculo ya que reconoció que desde que tomó la decisión de internar a su papá en un asilo de Veracruz no la ha pasado muy bien, sobre todo porque en plataformas como Instagram no dejan de atacarla por lo que hizo.

Para Adriana Fonseca, quien se unió a personalidades como Leticia Calderón que también internó a su mamá en un asilo, tomar la decisión de llevar a su papá a una clínica fue muy dolorosa pero necesaria ya que las secuelas del Alzheimer que él padece llegaron a su punto más alto y ella no podía darle todos los cuidados que necesitaba... ¡hizo un llamado a la comprensión!

¿Qué dijo Adriana Fonseca de la situación de su papá y cómo afronta el hate en redes?

En una entrevista con “Talentos latinos mexicanos” que está disponible en TikTok, Adriana Fonseca reconoció que llevar a su papá a un centro especializado fue algo muy doloroso para ella, y el hecho de que reciba todos los días comentarios con críticas e insultos sólo ocasionan que este delicado proceso sea aún más difícil para ella.

“Han sido momentos difíciles, y no sólo enfrentar la decadencia de mi papá y su demencia de Alzheimer que él sufre, sino también mucho ataque en redes, de por qué no lo cuido yo, por qué no me hice cargo...”, detalló Fonseca para “Talentos latinos mexicanos”.

Durante su charla, Adriana Fonseca aceptó que ella no intenta hacerle caso a la ola de hate, pero en algunos casos esto es imposible ya que muchos de las palabras que le escriben son realmente hirientes: “Aunque cada vez trato de que me afecte menos, hay cosas que duelen”, se lamentó.

Sobre la situación de su papá, Adriana Fonseca reconoció que internarlo no fue una decisión tomada a la ligera sino algo que contempló con mucho cuidado y acompañada de toda su familia, sobre todo porque ella vio cómo los estragos del llamado “síndrome del cuidador” acabaron por afectar a su papá.

“Mi padre se hizo responsable de su madre, mi abuelita, y él quedó muy mal, aparte mi abuela no la pasó bien. Con base en esa experiencia y tomando en cuenta que yo no vivo en México, voy y vengo mucho, decidió hacerlo”, explicó.

¿Cómo está el papá de Adriana Fonseca en el asilo?

Por otro lado, Adriana Fonseca declaró que aunque le duele mucho ver a su papá tan débil también se siente tranquila porque él recibe todos los cuidados que necesita día y noche; de hecho, en la actualidad él se encuentra estable.

“Yo no tengo las condiciones especiales para atenderlo y decidí meterlo a un lugar especializado (…) ahora está bien, pero no deja de ser triste verlo así, verlo decaído. Pero está estable, está bien, lo cuidan. Él necesita cuidado 24 horas. Es como si fuera un bebé grandote y pesado”, reconoció.

Adriana Fonseca visita a su papá con regularidad. INSTAGRAM/adrianafonsecaoficial

Asimismo, Adriana Fonseca reveló que ella misma tuvo que decirle a su papá que lo internaría en una clínica, un episodio que la dejó con mucha culpa y por el que tuvo que ir a terapia.

“No es una decisión fácil. Me tocó decírsela y a mí me rompió el corazón decírselo a él. Lo he tenido que trabajar mucho en terapia, trabajar la culpa”, concluyó.