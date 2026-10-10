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Ángela Aguilar organiza cumpleaños DE MILLONARIA y festeja sus 23 años con caviar, langosta y carne japonesa

Además, Nodal le dijo que es el amor de su vida.

Octubre 09, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Ángela Aguilar celebró con costosa fiesta sus 23 años.

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“Es un honor cada vuelta al sol a tu lado. Te amo con todo mi ser”.

Para conmemorar sus 23 años, Ángela Aguilar echó la casa por la ventana y organizó tremenda y lujosa fiesta privada. La decoración en tonos rosas fue uno de los detalles que más llamaron la atención de los invitados, pero el menú dejó a muchos asombrados, pues incluyó caviar, langosta y carne japonesa.

Además, para conmemorar el natalicio de la cantante, sus más cercanos le dedicaron amorosos mensajes, incluido su esposo, Christian Nodal, quien le dijo que es “el amor de su vida”.

“Feliz cumpleaños amor de mi vida. Dios te siga bendiciendo y llenando de cosas lindas la vida. Es un honor cada vuelta al sol a tu lado. Te amo con todo mi ser”, dijo el cantante de regional mexicano.

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En la fiesta se proyectaron las letras “AA” y la frase “23 Birthday”.

La exposición pública de la fiesta contrasta con los últimos meses en los que Ángela ha mantenido un perfil bajo atribuido a los escándalos que han rodeado a la familia en años.

A la lujosa, pero íntima reunión sólo fueron requeridos los familiares y amigos más cercanos, quienes disfrutaron del menú de alta cocina que ofreció la hija menor de Pepe Aguilar a sus invitados.

Fue su hermano Leonardo quien compartió una postal que dejaba ver qué alimentos se ofrecieron:

  • Barra de caviar
  • Lobster rolls, bocadillos preparados con langosta.
  • Crispy rice con spicy tuna, una combinación de arroz crujiente y atún picante.
  • Yellowtail con jalapeño, una preparación con pescado.
  • Wagyu sliders, pequeñas hamburguesas elaboradas con carne wagyu.
  • Nuggets de pollo y papas a la francesa.
  • Ensalada César.
  • Barra de postres para cerrar la cena.

La celebración de Ángela Aguilar tuvo una estética elegante, con una paleta de colores rosa, fucsia y magenta. La mesa lució mantelería satinada, vajilla rosa perlada, además de centros de mesa con rosas rojas y velas encendidas.

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El padre de la intérprete también le dedicó una amorosa dedicatoria a su hija:

“23 años de verte crecer, de aprender contigo y de sentir ese orgullo que no cabe en el pecho. Que la vida te encuentre siempre siendo tú, y que nunca te falten motivos para sonreír. Feliz cumpleaños @angela_aguilar_!! Te amo!!”, escribió el intérprete.

Finalmente, fuegos pirotécnicos iluminaron el cielo para Ángela por su cumpleaños.

ANGELA AGUILAR lujoso Cumpleaños
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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