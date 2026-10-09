Maxine Woodside destapa que FUE VETADA por ‘La Casa de los Famosos’ y por Rosa María Noguerón

“Nos hizo el feo el elenco final de ‘La Casa de los Famosos’. Mariana vino porque su representante platicó con nuestra productora pero parece que hubo una molestia y nos sacaron de la agenda”.

La titular del programa ‘Todo para la Mujer’, Maxine Woodside, reveló que la productora de ‘La Casa de los Famosos México’ y su productora, Rosa María Noguerón la vetaron.

Y es que según la comunicadora, Noguerón se molestó con ella por comentarios que hizo ella y sus colaboradores a lo largo de la cuarta temporada del reality. Por ello, canceló que último momento la visita de los exhabitantes a su programa de radio.

“Nos hizo el feo el elenco final de ‘La Casa de los Famosos’. Mariana vino porque Alejandro Rubí (su representante) platicó con nuestra productora Flor Plata pero parece que hubo una molestia y nos sacaron de la agenda”, expresó Ernesto Buitrón.

TE RECOMENDAMOS: Aldo Rendón le revela al ‘Escorpión Dorado’ toda la verdad sobre el vape y confirma “hay un lugar PARA FUMAR”

Maxine explicó que la ganadora de ‘La Casa’ estuvo en la emisión radial hace unos días por fuera del tour de medios de los finalistas.

“Él (Alejandro Rubí) preguntó ‘¿qué tenemos hoy?’, y le dijeron ‘ya nada’. Entonces Flor (Plata) había estado hablando con él para que trajera a Mariana y él le dijo ‘fíjate que hoy no tenemos ya nada, si quieres podemos ir’ y le dijo ‘pues vénganse’, y entonces vinieron al programa”.

Y agregó Buitrón: “pero iban a venir todos, porque estaban programados una tarde antes los finalistas, como la temporada pasada”.

A lo que Woodside añadió: “venían los cinco, ya hasta habíamos pedido en foro de ‘El Teacher’ porque está más grande”.

¿Qué pasó con Rosa María Nogueron?

“Hubo molestia y un desaire de la producción”, dijo Ernesto Buitrón. A lo que Maxine cuestionó: “¿se enojó la Noguerón?… No, bueno, Noguerón le habló a Rubí para decirle que por qué estaban aquí en el programa y Rubí le dijo ‘porque tú me dijiste que ya no teníamos nada y como Flor me había estado hable y hable para que trajera a Mariana, pues le marque y le dijo ‘hoy no tenemos nada, ¿quieres que vayamos?’, y pues Flor dijo que sí”.

Al tiempo, el reportero expresó: “lo que pasa es que aquí cancelaron una tarde antes a los participantes y le dijeron a Flor: ‘la agenda está muy llena, ya no se puede por espacio… nos hicieron el feo los demás, ‘Ese Pérez’… la producción de ‘La Casa’ no trajo a Mariana, Mariana vino por propio pie, pero la producción de ‘La Casa de los Famosos’ nos dejó fuera”.

El panel de comunicadores destaparon que probablemente “se molestaron por una nota que probablemente publicamos aquí que se hizo la semana pasada”.

Y luego abundaron en que llevaron una cobertura de lo que pasaba dentro del reality.

Marco Antonio Silva también manifestó que “se dijo lo bueno y lo malo pero fuimos objetivos, no nada más destrozar por destrozar, o hablar por hablar mal del proyecto.

NO TE VAYAS SIN LEER: Martha Cristiana SE LANZA contra Mariana Ochoa: “es muy mentirosa” y no se vale “un personaje” para ganar

Y finalizaron poniendo como ejemplo a Juan Osorio, a quien le hicieron críticas fuertes y “se sentó aquí y enfrentó las preguntas”, y le pidieron a Rosa María “que lo tome con filosofía y acepte las críticas porque para eso están expuestos, ella está vendiendo un producto que te puede o no te puede gustar”.