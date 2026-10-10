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Ana Bárbara perdonó infidelidad a Ángel Muñoz, alejó hasta a sus hijos y ahora viven “LUNA DE MIEL” en Italia

Ana Bárbara está de viaje por Europa y apenas se supo que está disfrutando junto a su pareja a pesar de todo el escándalo de traición.

Octubre 09, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Se filtra foto de Ana Bárbara junto a su marido Ángel Muñoz en Venecia.

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“De hecho, vemos físicamente a Ana Bárbara que se le ve mucho más mejorada”.

Desde hace varios días, Ana Bárbara ha dado pistas de que se encuentra de vacaciones en Italia, sin embargo, ahora trasciende que estaría acompañada de su esposo Ángel Muñoz.

Es el comunicador Alex Rodríguez quien reveló en el programa ¡Siéntese Quien Pueda! que tras la polémica que se generó por la presunta infidelidad de Muñoz con la periodista costarricense Adri Toval, la intérprete de ‘Bandido’ le perdonó todo, corrió a sus hijos de la casa y ahora ambos están “viviendo una luna de miel”.

Y por si fuera poco, le habría invitado a Europa con todos los gastos pagados.

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“Sobre esa foto que se acaba de filtrar entre Ángel y Ana Bárbara, me dicen que es real, que ellos, al parecer, es un viaje que pagó la propia Ana Bárbara, que están viviendo como una luna de miel”, dijo.

“De hecho, vemos físicamente a Ana Bárbara que se le ve mucho más mejorada”, agregó sobre las imágenes filtradas.

Finalmente, el conductor se refirió a la controversia que envuelve a Ana Bárbara por el distanciamiento con sus hijos, pues desde hace meses, Emiliano y José María no viven con ella.

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“El último dato que puedo aportar es que, de momento, el único hijo que continúa viviendo con ellos es el menor, que se llama Jerónimo”, concluyó.

Ana Bárbara Ángel Muñoz Italia
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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