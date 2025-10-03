Ana Serradilla aclara rumores: ¿le bajó el marido a su mejor amiga y se casó con él?

“Hay muchos chismes de mi persona que yo no me encargo de desmentir, se decía que yo le bajé el marido a mi mejor amiga”.

Durante los casi ocho años que tienen juntos Ana Serradilla y su esposo Raúl Martínez Ostos, la actriz nunca había roto el silencio en torno a su historia de amor, de la que, según dijo, se inventario muchas cosas.

Serradilla ofreció una charla para el podcast ‘Cara a Cara’, de Cora Nelda González, acompañada de su amiga Iliana Fox, quien resultó ser la cupido entre ella y el empresario. Y allí, como nunca antes contó cómo inició su noviazgo.

Iliana Fox fue quien le presentó al financiero, que había estado casado con la también actriz Martha Cristiana y de quien ya llevaba más de 4 años divorciado, relató.

“El día que yo decidí quedarme sola y mirar hacía mi fue cuando llegó la persona indicada”, dijo Ana al tiempo que recordó cómo la cortejó su ahora esposo: “Se dio como tres meses después, fue muy lento, porque yo sí necesitaba un tiempo conmigo y él lo entendió”.

La relación terminó envuelta en una ola mediática provocada por su relación, ya que la exesposa de Martínez Ostos ha sido también su compañera de trabajo. Esto dio pie a rumores que la ponían como la tercera en discordia.

“Tenía 4 años divorciado, hay muchos chismes, en las redes hay muchos chismes de mi persona que yo no me encargo de desmentir, se decía que yo le bajé el marido a mi mejor amiga”, dijo Ana.

Y añadió: “Piensan que su ex era mi mejor amiga y no, éramos compañeras de trabajo, teníamos una relación cordial, pero no era mi mejor amiga, eso era falso, ella lo dijo en su momento”, destacó.

La protagonista de ‘La Viuda Negra’ también aprovechó para aclarar otro rumor. “Él tiene dos hijos y se inventaron que yo le quité a sus hijos, imagínate, como su fueran niños, si ya son grandes, tienen 23 y 19, obviamente eran más chicos, pero no tan chicos, pero no para robártelos, salen unas cosas que dices: ‘¡no por favor!’”.

Serradilla abundó sobre los señalamientos de que quería quedarse con los hijos del empresario financiero. “Decían: ‘Se los está robando’, yo decían, ‘no, ¿quién va a querer robarse unos adolescentes?’. Decían que se los quería robar a su mamá, porque vivían con nosotros, porque ellos decidieron vivir con nosotros”, contó. Sin embargo, reconoció que esta decisión no fue fácil para nadie: “Fue muy fuerte, yo no me lo esperaba, no me veían ni como un adulto, cero respeto. Hoy por hoy que nos queremos mucho, les agradezco”.

Ana siguió sincerándose y destacó que ahora es una madrastra muy querida, que juega un papel vital en la vida de los jóvenes hijos de su pareja.

“Yo no puede ser mamá por una cuestión física, porque buscamos bebé y no se dio, pero mis hijastro me dicen: ‘Eres mamá, porque tú para mí eres’. Que Lucca me diga eso me conmueve muchísimo, me han llegado a decir que tienen dos mamás”, añadió la actriz.

En la conversación, Serradilla también habló de la buena relación que tiene con la mamá de los chicos: “Tienen una gran mamá y se lo he podido agradecer a Martha Cristiana: ‘Gracias por prestarme a tus cachorros, porque gracias a eso he podido sentir un poco cómo es ser mamá’”, finalizó.

Cabe recordar que Raúl Martínez y Martha Cristiana estuvieron casados por 15 años y tuvieron dos hijos Lucca y Mateo.

