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Ana María Alvarado le advierte a Maxine que LA ESTÁN ENGAÑANDO en Fórmula: “son golpes para irla haciendo a un lado”

La excolaboradora de ‘La Reina de la Radio’ ya se enfrentó al hombre que jura que no le están quitando tiempo en su programa.

Marzo 25, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Ana María Alvarado le advierte a Maxine Woodside que la están engañando.

Getty Images/Instagram

“No le crean a Ricardo Muñoz porque él sabe mentir y muy bien, y me consta”.

Hace un par de días se dio a conocer que al programa de Maxine Woodside, ‘Todo para la mujer’, le quitarán una hora, alegando que como le va mejor en internet, se transmitirá su otra hora por las plataformas digitales.

‘La Reina de la Radio’ recibió la visita de Ricardo Muñoz, director de noticias de Radio Fórmula, en su estudio, y ahí le anunció que “hemos llegado a cifras impresionantes en vistas en YouTube, entonces lo que dijimos es que podemos repartir en nuestra audiencia mucho mejor nuestros contenidos”,

Y agregó que “tú sabes que esta es la estación de las grandes personalidades, así nos lo enseñó don Rogelio (Azcárraga) en su momento, y entonces cuando ves la parrilla completa de Telefórmula, yo creo que no lo tiene ningún medio en México”, indicó.

Asimismo, Maxine explicó que “estamos todos nada más que ahora en lugar de que vaya las dos horas radio y tele, es una hora sólo radio y la segunda hora va radio y tele”.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar y en medio de los señalamientos de que la compañía atraviesa por una crisis económica y por la que buscan reducir gastos haciendo algunos cambios, la excolaboradora de Woodside, Ana María Alvarado le envió un mensaje.

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Pese a que ambas enfrentan un conflicto legal por el que la llamada ‘Reina de la Radio’ no ha querido pagarle su finiquito a Alvarado, tras más de 30 años de labor en la misma radiodifusora, ahora frente a los cambios en su programa Ana María le manda un mensaje.

“Ricardo Muñoz, el director de noticias, es el que salió en el programa de Maxine. Uhh, si yo les contara, él dice mentiras una tras otra… cuando trabajaba en Grupo Fórmula, un día ese señor me citó, durante dos horas me dijo mentiras… Me estaba mareando para que yo firmara algo y entonces me corrieran de Grupo Fórmula. Él sentado en una sala, y lo tengo grabado, me empezó a decir que si Grupo Fórmula, que iban a hacer cambios, que quería que como él era el jefe de noticias, que yo hiciera un área de espectáculos y que me iban a apoyar. Me dijo: ‘bueno, y hasta puedes hacer cosas con Tere Soto y ’Witzy’ o no sé con quiénes’. Dos horas de mentiras”, comenzó su relató la periodista de espectáculos.

Y agregó: “Luego cuando nos pasan a otra sala, que veo que había un notario, un abogado, otro abogado, la directora de recursos humanos, dije ‘¿cómo?, ¿no me estaba contando allá afuera que me iban a tomar en cuenta para Grupo Fórmula para hacer una reestructura?”.

Especificó que con el engaño buscaba que “yo le firmara, cayera, le firmara y luego hacer como si yo hubiera aceptado mi renuncia o ponerme condiciones de trabajo diferentes de un día a otro y luego decir que las incumplí. Él fue el que me dijo mentiras, yo les aseguro que no le está diciendo la verdad a Maxine”.
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Y sobre los cambios en ‘Todo para la mujer’, donde le aseguró a Woodside que aparentemente la beneficiarían, expuso:
“Porque le dijo a Maxine, ‘ay, no, no, qué barbaridad, Maxine. Qué envidiosos los que dicen que te estamos quitando tiempo’”, y afirmó: “pues le están quitando tiempo de Telefórmula”.
Al tiempo explicó cómo la radiodifusora le ha ido disminuyendo sus horas al aire.

“Primero Maxine era de lunes a domingo, luego le quitaron y luego grabábamos sábado y domingo, era ‘lo mejor de la semana’, y yo era la que me echaba la mayoría de esas grabaciones. Luego quitaron lo de los domingos que era repetición, luego le quitaron los sábados. Teníamos repetición en la noche y también se la quitaron, o sea, para que vean que ha ido restando”.

NO TE VAYAS SIN LEER: Advierten a Ana María Alvarado que Maxine Woodside NUNCA le pagará liquidación; revelan caso de su chofer

Y continuó advirtiéndole a su exjefa que el director de noticias es experto en manipular y persuadir a los trabajadores.

“Lo que le fue a contar Ricardo Muñoz son puras mentiras porque le dice ‘no, no, no, en la primera hora vas a estar en YouTube y en radio, es más lo estamos ampliando’. YouTube ya estaba, ¿cuál es la novedad?, y dice ‘y la segunda hora vas a estar en radio, pero no en televisión, no te estamos quitando nada, estamos mejorando las condiciones’”.

Y finalizó su mensaje alegando que a otros conductores y sus emisiones no les están haciendo lo que a ella.

“Le está dando ‘atole con el dedo’, claro que le están quitando una hora de televisión… A Ciro (Gómez Leyva) no le quitaron tiempo, a Maxine sí. Si funcionara como antes hubieran dejado en Telefórmula las dos horas de programa, pero la dividieron una hora Marco (Antonio) Regil y una hora Maxine. Yo les puedo garantizar y decir, pero así derecho, que Ricardo Muñoz miente con una facilidad impresionante. Definitivamente le están recortando y son golpes disfrazados y disimulados para irla haciendo a un lado. Eso es un hecho. No le crean a Ricardo Muñoz porque él sabe mentir y muy bien, y me consta”, concluyó la periodista.

Ana María Alvarado Maxine Woodside
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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