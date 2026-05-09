Rosa María Noguerón nos dice cómo va el casting para la nueva temporada de La Casa de los Famosos México 2026

La productora Rosa María Noguerón atraviesa uno de los momentos más intensos y emocionantes de su carrera. Con una agenda repleta de compromisos, combina el desarrollo de nuevos proyectos como Abelito de la guarda con la preparación de una nueva temporada de La casa de los famosos México, uno de los formatos más exitosos de la televisión actual.

Rosa María Noguerón asegura que el secreto para mantener varios proyectos en marcha está en el trabajo colectivo y en rodearse de profesionales altamente capacitados. “El tiempo, cuando tratas de optimizarlo, se multiplica —explica—, y esto se logra gracias al equipo que está junto a mí trabajando. Nunca un éxito se hace solo; se logra gracias a un equipo inteligente, maduro, perspicaz, profesional, que siempre está buscando lo mejor para el proyecto y para el bien común”.

Tras concluir las grabaciones de El príncipe del barrio, la productora destacó lo enriquecedor que resulta cambiar de formatos y explorar nuevas propuestas creativas. “Venimos de haber grabado hace un mes El príncipe del barrio, y es tan diferente, eso es lo padre: es una experiencia diferente. Nos da un ‘refresh’ poder ir a diferentes locaciones, trabajar con grandes actores de comedia, amigos, que sabemos que dejan el alma en cada proyecto”.

En cuanto a Abelito de la guarda, Noguerón subrayó la importancia de apostar por nuevos talentos que han demostrado su potencial tanto en redes sociales como en televisión.

Recordó el caso de Abelito, quien participó en La casa de los famosos México junto a otros jóvenes que al principio generaban dudas.

“Alguien decía: ‘¿Pero por qué ellos? ¿Por qué tan jóvenes? ¿Por qué si no son tan famosos?’, y resultaron ganadores del cariño de la gente. Entonces, ya con ese aval, vas respaldado”.

Para Rosa María Noguerón, el éxito también depende de un sólido equipo creativo, especialmente en la comedia, donde trabaja con escritores de gran experiencia. Estoy muy feliz de contar con ellos, porque somos un equipo que ya nos conocemos tan bien, llevamos muchos años andados juntos y eso nos ayuda a adivinarnos, a adelantar ciertos procesos. Los libretos siempre los pensamos en conjunto (...) siempre con el fin de darle lo mejor a la gente, de tratar de que la gente se sorprenda”.

A pesar de sus múltiples frentes, La casa de los famosos México sigue siendo una prioridad permanente para la productora, quien reconoce que el trabajo del reality nunca se detiene.

Sobre los avances para la próxima edición de La Casa de los Famosos, Noguerón reveló que el casting ya se encuentra muy adelantado y que las campañas promocionales están en pleno desarrollo.

Vamos muy adelantados con el casting. El equipo de promoción de Televisa ya está trabajando para próximamente empezar a grabar los promocionales con los habitantes de La casa, y como siempre, tratando de luchar para que los nombres no se filtren y los podamos sorprender”.

Con nuevos talentos, estrategias innovadoras y una maquinaria de producción en constante movimiento, Rosa María Noguerón se consolida como una de las figuras clave de la televisión de entretenimiento en México, mientras prepara una nueva temporada de La casa de los famosos México que promete volver a conquistar al público.