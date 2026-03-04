Suscríbete
Advierten a Ana María Alvarado que Maxine Woodside NUNCA le pagará liquidación; revelan caso de su chofer

La periodista espera que su expatrona le pague luego de tres décadas a su lado.

Marzo 03, 2026 
MrPepe Rivero
Ana María y Maxine tienen pendiente un juicio de amparo

Ya pasaron tres años desde que Ana María Alvarado quedó fuera del programa “Todo para la mujer” con Maxine Woodside, donde trabajó por más de tres décadas.

En medio del escándalo, la periodista decidió emprender acciones legales para buscar un finiquito justo, pero a decir de algunos, Maxine “NUNCA” le va a pagar.

Así lo dijo Alex Kaffie, quien también colaboró con Woodside en una época. En su columna en Diario Basta, le advirtió a su excompañera Ana María Alvarado que su exjefa no le va a pagar nada.

“Ana María Alvarado acaba de declararle a Hugo Maldonado que doña Maxine Rosa Woodside Sotomayor tiene que pagarle sí o sí la liquidación que le corresponde por haberla despedido. ¡Pobrecita ilusa!”.

Kaffie señaló que hay otro caso similar que involucra a Maxine: “Jamás la octogenaria periodista va a darle dicho finiquito. Su expatrona no está acostumbrada a pagar liquidaciones. Y como ejemplo pongo al señor Alfredo, que fue chofer de la titular de Todo para la mujer’ veinte años hasta, que de un día para otro, aquella lo corrió”.

“Por años, inclusive en su agonía, el conductor de auto estuvo peleando el pago a su prestación de servicios. Alfredo que en paz descanse jamás consiguió su finiquito. Lo mismo te pasará, Ana María. NUNCA, asúmelo de una vez por todas, vas a recibir un peso por parte de Maxine”, escribió Alex Kaffie.

Ana María Alvarado trabajó junto a Maxine Woodside durante años

¿Qué ha dicho Ana María Alvarado?

Como bien dijo Kaffie, Ana María Alvarado comentó en entrevista con Hugo Maldonado: “Ya gané aunque ella diga que no. La sentencia está dictada por un juez. Que se ampare es con posibilidades de ver si cambia, pero tenía que haber pagado una fianza para que no se ejecutara la sentencia, y como no la pagó, me tiene que pagar”.

“Hay que hacer un proceso para que se ejecute la sentencia, y se haga la investigación y ver de dónde me puede pagar. Es algo que merezco por los años que trabajé ahí. Es lo que me corresponde por justicia”, explicó.

“A la par del juicio de amparo, tiene que pagarme”, insistió Ana María, quien tras su salida de “Todo para la mujer” siguió impulsando su canal de YouTube y perdura en “Sale el sol”.

MrPepe Rivero
