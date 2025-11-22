Suscríbete
Ana María Alvarado recibe golpe bajo: la despiden de otro trabajo mientras espera liquidación de Maxine

Después de 36 años, la corrieron de Fórmula: “me rodearon de abogados para ponerme un cuatro”

Noviembre 21, 2025 • 
Alejandro Flores
anamarialavarado.jpg

Ana María Alvarado

Youtube

“Ya no trabajo para Grupo Fórmula, se acabó mi relación laboral súbitamente”, dice Ana María Alvarado, quien quiso “contar el chisme” antes de que se sepa por otro lado.

Su despido, sin embargo, no es lo más importante del “chisme”. Lo que Ana María Alvarado quiso revelar es la manera en que la despidieron.

“Pues resulta que también me la hicieron, me pusieron un cuatro”, narró Anita, quien actualmente está en espera de que Maxine Woodise le pague su indemnización por su salida del programa “Todo para la mujer”.

Alvarado demandó a Maxine por despido injustificado y luego de tres años la Junta de Conciliación y Arbitraje ordenó que se le pague indemnización y se le reinstale en su puesto.
Alvarado, sin embargo, no ha podido hacer efectiva esta sentencia a pesar de sus intentos. Esta semana incluso acudió a las instalaciones de “Todo para la mujer” para exigir su reinstalación pero no le permitieron la entrada.

¿Cómo despidieron a Ana María Alvarado de Fórmula?

De acuerdo con la narración de Alvarado, el director de Grupo Fórmula Ricardo Muñoz, la citó en las oficinas de la radiodifusora bajo el pretexto de hacerle una nueva propuesta de trabajo.

“Un día me habla y me dice: vamos a hacer una nueva fórmula de entretenimiento; y me echa una hora de rollo con todo lo que él hace en Grupo Fórmula. Y me dice: ahorita que entremos en la sala de juntas, te voy a explicar cómo vamos a funcionar”.

Alvarado dice, sin embargo, que dentro de la sala solo había “un abogado, otro abogado, otro abogado y Recursos Humanos y el notario”.

“Pero yo todavía iba bien feliz, bien tonta y le preguntó: pero ¿esta junta no es para trabajar?”.

Ahí fue donde Ana María Alvarado se dio cuenta de que en realidad se trataba de “un cuatro”, es decir, una trampa para “obligarme a firmar un documento” de renuncia.

La larga historia de Ana María Alvarado con Fórmula

Ana María dice que se siente desilusionada porque siempre se sintió una especie de “hija de Fórmula”, ya que trabaja ahí desde hace 36 años.
De hecho, su historia laboral con Maxine Woodside comienza precisamente cuando ella la vio en los pasillos de Fórmula y la invitó a trabajar en “Todo para la mujer”.
Por eso mismo, cuando Maxine la despidió, Ana María pudo argumento el despido injustificado. Es decir, que Alvarado demostró que conservaba su plaza dentro de Grupo Fórmula, independientemente de que Maxine la despidió de su programa.

Lamentablemente para Ana María, eso ha cambiado tras esa junta en la que le pusieron un cuatro.

“Querían que firmara un documento pero como no se les hizo, pues me despidieron. Qué feo que hagan eso”.

Fue así como se terminaron 36 años de historia laboral de Alvarado con Grupo Fórmula.

Ana María Alvarado Maxine Woodside
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
