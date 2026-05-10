Día de las madres: 7 mamás famosas nos comparten los retos y satisfacciones de la maternidad en solitario

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Arleth Terán ha logrado encontrar un equilibrio entre su carrera artística y una maternidad profundamente comprometida, priorizando siempre la presencia y el acompañamiento constante en la vida de su hijo, sin dejar de lado sus proyectos profesionales. Para la actriz, ser madre ha significado reorganizar por completo su vida, enfocándose en brindar tiempo de calidad y estar presente en cada etapa importante del crecimiento de su pequeño, una labor que considera invaluable.

“Trato de hacer lo mejor que puedo con el tiempo que tengo, que sea tiempo de calidad, afortunadamente tengo el apoyo del papá de mi hijo que me echa mucho la mano. Es un papá muy responsable, honestamente, así que nos apoyamos con el niño y yo he podido concretar mis trabajos y estoy muy feliz”.

“En esta etapa, la verdad mi niño ya entiende mucho más, por eso quise estar con él en estos siete años, para que tuviera una mamá muy presente; acompañarlo desde la mañana al colegio, que es lo que hago todos los días, por eso no me desvelo. Tengo la tranquilidad de saber que estoy cumpliendo con esa parte afectiva, estoy en los momentos importantes que ya no regresan”.

Arleth reconoció que, aunque el camino no siempre es sencillo, el respaldo del padre de su hijo ha sido fundamental y le ha permitido tener una maternidad más tranquila. “Totalmente, yo no me pierdo nada de lo de su escuela, de los eventos, de los amigos, de las piñatas, soy una mamá muy presente cuando puedo, obviamente. La gira pasada de teatro sí estuvo duro para mí por las desveladas, de repente estoy arrastrando la cobija, pero es muy gratificante porque la mamá y la actriz no se pierden, ambas realizan su labor y su sueño”.