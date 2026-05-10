Día de las madres: 7 mamás famosas nos comparten los retos y satisfacciones de la maternidad en solitario

Detrás del glamour de las telenovelas, los sets de grabación y los reflectores del espectáculo, hay una realidad que exige el doble de esfuerzo, amor y resistencia. Cynthia Klitbo, Linet Puente, Lisset, Martha Julia, Arleth Terán, Marlene Favela y Vanessa Oyarzún. “La Vecina”, figuras de la farándula mexicana, abren su corazón a TVyNovelas para contar, sin filtros, los vértigos de la maternidad autónoma: desde la batalla médica por concebir y la depresión postparto, hasta el agotador equilibrio entre el trabajo, la crianza y las ausencias paternas. Siete historias, un mismo amor..
Cynthia Klitbo
La reconocida actriz Cynthia Klitbo, quien forma parte del elenco de la telenovela Corazón de oro, compartió con TVyNovelas los desafíos y alegrías que ha vivido al frente de la maternidad en solitario.
Para la artista, ser madre ha sido, sin duda, la experiencia más transformadora de su vida. “Es la experiencia más hermosa que he tenido y la responsabilidad más grande”, afirmó Klitbo, quien calificó la maternidad como “la oportunidad de experimentar lo que es el amor verdadero en la vida”.
Consultada sobre si fue complicado criar a su única hija, Elisa, sin una pareja, Cynthia reveló que incluso encontró ventajas en esa situación. “No tuve quién viniera conmigo a discutir cómo tenía que educarla”, dijo. No obstante, reconoció que la parte más dura fue “no tener el apoyo económico ni la presencia de alguien”.
Pero dejó claro su orgullo: “Mi hija es toda mía y yo tengo la patria potestad y puedo decir que legalmente soy su padre y su madre”.
Marlene Favela
Bella llegó a darle un verdadero sentido a la vida de Marlene Favela y así lo expresó en entrevista con TVyNovelas: “Me cambió porque yo estaba acostumbrada a estar sola, vivía por mí y para mí, entonces ella me ha enseñado a compartir, a ser más generosa, a ser más empática, a tener otra perspectiva de la vida, quiero que sea un ser humano que vuele, que sea feliz, no quiero ser esa mamá que quiere tener a la hija pegada a su lado, yo quiero que ella explore el mundo”, expresó.
Debido a que el padre de la niña vive en otro país, Favela se ha encargado por completo de la crianza de su hija, una tarea que no ha sido fácil, pero que diariamente le deja muchas lecciones. “Ha sido hermoso, perfecto, ella me impulsa a todo, yo tengo la responsabilidad absoluta de construir un ser humano, de guiarlo, de enseñarlo, de encaminarlo, entonces para mí ha sido perfecto, todos los días le agradezco a Dios por eso, porque me la mandó como tenía que ser, en el entorno perfecto”.
La maternidad “no la imaginaba”, pues, aunque soñaba con tener bebés, no lograba hacerse una idea de lo que eso significaría. “Entendí a muchas mujeres, valoré a mi madre como nunca, y valoro a otras madres, valoro tanto a las amas de casa, la responsabilidad que tienes de crear una persona, que sea un buen ser humano, que construya, que no dañe, es un rollo, pero termina siendo maravilloso”.
Linet Puente
La conductora del programa de espectáculos Ventaneando, Linet Puente, compartió con TVyNovelas uno de los temas más íntimos y complejos de su vida: la maternidad en solitario. Lejos de los reflectores y las cámaras, la periodista se definió a sí misma como una “madre autónoma”, un término que prefiere sobre el de “madre soltera”, y relató los altibajos de criar a su hijo Noah sin una pareja al lado. “Ha sido una montaña rusa”, confesó Linet al ser cuestionada sobre cómo ha vivido esta etapa.
“Yo sí te puedo decir que mi vida es un antes y un después de la maternidad. Hoy ya no concibo mi vida sin ser mamá, ha sido lo más hermoso que he vivido y no lo cambiaría por nada en el mundo”.
Sin embargo, detrás de esa belleza, la conductora reconoce que el camino ha estado lleno de obstáculos. El principal de ellos, explicó, es encontrar un difícil equilibrio entre tres fuerzas que a menudo chocan: la crianza de Noah, su crecimiento profesional en la televisión y su vidac omo “Linet Puente”, que incluye relaciones amorosas, amistades y el autocuidado.
“Lograr un balance entre esas tres cosas es lo más difícil, y más aún cuando hablamos de que soy una madre autónoma”, afirmó.
Lisset
La actriz y cantante Lisset compartió con TVyNovelas cómo ha vivido la gran aventura de ser madre. La artista, quien tiene una única hija llamada María, actualmente en su etapa adolescente, reveló cómo ha sorteado los retos emocionales y logísticos para sacarla adelante, enfrentando desde una depresión postparto hasta la compleja tarea de “partirse en 20” para no perderse ningún momento importante con ella.
Para Lisset, la maternidad llegó a su vida como “la experiencia más rara, conmovedora y asombrosa”. Lejos del ideal romántico, la actriz confesó que el sentimiento de amor incondicional no fue inmediato: “Como me dio depresión postparto —y eso es algo que no puedes controlar porque las hormonas se vuelven locas—, pues me aferré a ella, a mi hija. Fue raro porque no sentía ese amor que dicen que se siente, yo lo sentí hasta después. Al principio pensaba: ‘¿ahora qué hago con este pedazo de carne?’”.
Sin embargo, ese no fue el mayor desafío que le ha puesto de frente la maternidad, “trabajar y ser mamá al mismo tiempo” ha sido el gran reto para ella. “Y lo he logrado muy bien, pero sí ha sido complicado porque no he parado de trabajar, sino estoy haciendo teatro, estoy haciendo tele, cine, proyectos musicales…”.
Arleth Terán
Arleth Terán ha logrado encontrar un equilibrio entre su carrera artística y una maternidad profundamente comprometida, priorizando siempre la presencia y el acompañamiento constante en la vida de su hijo, sin dejar de lado sus proyectos profesionales. Para la actriz, ser madre ha significado reorganizar por completo su vida, enfocándose en brindar tiempo de calidad y estar presente en cada etapa importante del crecimiento de su pequeño, una labor que considera invaluable.
“Trato de hacer lo mejor que puedo con el tiempo que tengo, que sea tiempo de calidad, afortunadamente tengo el apoyo del papá de mi hijo que me echa mucho la mano. Es un papá muy responsable, honestamente, así que nos apoyamos con el niño y yo he podido concretar mis trabajos y estoy muy feliz”.
“En esta etapa, la verdad mi niño ya entiende mucho más, por eso quise estar con él en estos siete años, para que tuviera una mamá muy presente; acompañarlo desde la mañana al colegio, que es lo que hago todos los días, por eso no me desvelo. Tengo la tranquilidad de saber que estoy cumpliendo con esa parte afectiva, estoy en los momentos importantes que ya no regresan”.
Arleth reconoció que, aunque el camino no siempre es sencillo, el respaldo del padre de su hijo ha sido fundamental y le ha permitido tener una maternidad más tranquila. “Totalmente, yo no me pierdo nada de lo de su escuela, de los eventos, de los amigos, de las piñatas, soy una mamá muy presente cuando puedo, obviamente. La gira pasada de teatro sí estuvo duro para mí por las desveladas, de repente estoy arrastrando la cobija, pero es muy gratificante porque la mamá y la actriz no se pierden, ambas realizan su labor y su sueño”.
Vanessa Oyarzún ‘La Vecina’
Vanessa, mejor conocida como “La Vecina” atraviesa una de las etapas más significativas de su vida: la maternidad. En medio de su actividad profesional, ha asumido el desafío de criar a su hijo prácticamente en solitario, una experiencia que asegura la ha transformado por completo. “Me ha cambiado muchísimo porque definitivamente es algo que yo deseaba, moría por ser mamá y lo estoy disfrutando muchísimo. Para mí, ser mamá es mi prioridad, estar con mi niño y hacer todas sus actividades, trato de compartir con él el mayor tiempo posible”.
Lejos de idealizar la experiencia, Vanessa reconoce el desgaste físico y emocional que implica la crianza. “Es bastante pesado, yo tengo nada más un hijo y admiro muchísimo a las mujeres que son mamás solteras y tienen hasta dos o tres hijos, no sé cómo le hacen, mis respetos absolutos para ellas porque es muy complicado, te tienes que olvidar, en cierta parte, de muchas de tus cosas”.
“Yo he tratado de tener un equilibrio y darme mi espacio también para poder hacer mis cosas, pero la verdad es que es difícil porque los hijos consumen mucho tiempo, y como mi niño todavía está pequeño, depende mucho de mí, y eso que yo tengo buena relación con el papá. De una u otra forma él me apoya y me facilita muchas cosas, sin embargo, no deja de ser pesado porque a veces llegas del trabajo cansada y quieres descansar, pero tienes que hacer las actividades correspondientes de los hijos”.
Martha Julia
Martha Julia ha encontrado en la maternidad el papel más desafiante, pero también el más gratificante de toda su vida. Aunque criar a sus hijos en solitario ha significado enfrentar momentos complejos, adversidades y grandes sacrificios, la reconocida actriz aseguró que cada esfuerzo ha valido la pena. “El reto más difícil cuando estás sola es que tienes que salir adelante con tus hijos y además hacerlos felices, tratar de darles lo que necesitan y formar una familia. No ha sido nada fácil, por supuesto ha sido el reto más grande de mi vida, pero al mismo tiempo el más satisfactorio y hermoso. Ver a tus hijos sanos, fuertes, haciendo lo que les gusta, disfrutando la vida y al lado tuyo, es lo más importante, para mí el regalo más hermoso de la vida”, expresó con total honestidad.
Para Martha Julia, ser madre siempre fue una prioridad en su vida, incluso desde muy joven, cuando comenzaba a construir su carrera artística. Aunque el éxito profesional pudo generar dudas en su momento, nunca perdió de vista su deseo de formar un hogar. “Cien por ciento, yo quise ser mamá superjoven, porque me veía así, empecé a actuar y de repente me asustó un poco el éxito y dije: ‘pero no he sido mamá’. Para mí eso era una prioridad y por supuesto que lo hice, a lo mejor a muy temprana edad, pero la verdad es que creo que no hay un antes y un después, fue cuando Dios lo dijo y cuando tenía que ser para aprender lo que he aprendido hasta hoy”.