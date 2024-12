Ana de la Reguera tomó una súbita decisión sobre su maternidad que podría cambiarle la vida

Ana de la Reguera, además de ser una de las actrices más destacadas en la industria cinematográfica nacional, se distingue también por ser una mujer independiente y segura de lo que espera para su futuro. Para muestra, la claridad que tiene sobre su postura respecto a la maternidad y qué tanto considera necesario vivir esta etapa para sentirse realizada.

¿Ana de la Reguera quiere tener hijos? Esto dijo sobre la posibilidad de convertirse en madre

En medio de la buena racha que atraviesa en el plano laboral y con el estreno de “Una pequeña confusión”, su nueva película junto a Juanpa Zurita, Ana de la Reguera habló brevemente con las cámaras de “Ventaneando”. Ahí, la artista de 47 años fue cuestionada respecto a si tiene planes de convertirse en madre pronto, una cuestión que si bien no es un anhelo para ella, sí llegó a considerar.

Esto debido a que en el pasado, cuando aún no decidía si realmente quería experimentar esta etapa, quiso congelar sus óvulos, con el fin de que cuando fuera el “momento correcto” los usaría para procrear a su primogénito. No así, parece que el rumbo de su vida ya cambió y en este nuevo camino ya no están considerados los niños.

“Mis óvulos están congelados desde hace como 10 años. Ahí los tengo, aunque no creo que los vaya a utilizar, pero ahí se quedaron”, explicó la actriz originaria de Veracruz mientras esbozaba una risa con la que terminó por comprobar que el no ser madre no es un tema que le quite el sueño.

Ana de la Reguera reveló que ya no piensa usar sus óvulos congelados Instagram

¿Quién es el novio de Ana de la Reguera?

Actualmente, la actriz de “Nacho Libre” está felizmente soltera y completamente dedicada a sus proyectos profesionales. Uno de los últimos romances conocidos de Ana de la Reguera fue el que sostuvo con Alfonso Herrera, mismo que terminó en septiembre de 2023 por razones de las que ambos han evitado hablar.