Verónica Castro cantó ‘Macumba’ en fiesta de cumpleaños: Maribel Guardia y Ana de la Reguera, sus bailarinas

La estrella volvió a cantar su éxito para celebrar sus 73 años.

October 20, 2025 • 
MrPepe Rivero
veronica-castro-cumple-73.jpg

Verónica Castro celebro 73 años

Instagram

Este 19 de octubre, Verónica Castro celebró su cumpleaños número 73. Su hijo y amistades brindaron por ella en una exclusiva reunión en un restaurante de CDMX.

La estrella de la televisión fue felicitada por amigos como Coque Muñiz, Maribel Guardia, Bárbara de Regil, Ana de la Reguera, Rocío Banquells, Manoella Torres, entre otros.

La fiesta incluyó una comida, y aquello se convirtió en un karaoke improvisado donde las invitadas demostraron sus talentos. La cereza del pastel fue que la propia Verónica Castro volvió a cantar su éxito ‘Macumba’.

Así lo demuestra el video que compartió el reportero del programa ‘Hoy’, Sebastián Reséndiz.

@sebasresendiz0

Momentazo histórico después de 30 años #veronicacastro volvió a cantar su éxito MACUMBA hoy en su fiesta de cumpleaños y que tal las bailarinas de lujo maravillosas #maribelguardia y #anadelareguera 🩷🩷🩷🩷🩷🩷

♬ sonido original - Sebastián Reséndiz

Asimismo, Maribel Guardia cantó su éxito ‘Qué ricas son las papas’, que se hizo viral en redes sociales hace algunos años.

@sebasresendiz0

#maribelguardia fue una de las invitadas al #cumpleaños de #veronicacastro y deleitó a los asistentes con el tema #quericassonlaspapas

♬ sonido original - Sebastián Reséndiz

¿Cómo se siente Verónica Castro por su cumpleaños?

En declaraciones a ‘Ventaneando’, Verónica Castro se mostró feliz por llegar a su nueva edad: “73 hoy y mañana próximos 74. Estoy disfrutando una edad graciosa, me estoy permitiendo hacer y decir cosas que no haría en otra época. Me está gustando”.

La actriz con más de medio siglo de trabajo, dijo que Laura Zapata le insistió en volver al teatro, pero no confirmó nada. Asimismo, su hijo Michelle Castro volvió a rechazar que su madre quiere hacer una bioserie, pues no quieren meterse en conflictos al revolver el pasado.

Al terminar la fiesta, Verónica Castro presumió: “Estuvo padrísimo, no me lo esperaba. Gocé mucho el día de hoy”.

MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
