Ana Bárbara aplicó el “FAN DE SU RELACIÓN” a Mariana Levy y terminó casándose y siendo madrastra de Paula y Emilio

“Yo nunca creí que esas dos ocasiones que yo le sobara la panza de esta mujer preciosa… fuera a heredarme esas dos almitas preciosas que ahora son mis hijos”.

A través de redes sociales se volvió tendencia una entrevista que Ana Bárbara ofreció a ‘Don Francisco’ hace 17 años y donde la cantante le aplicó a la fallecida actriz Mariana Levy, el ya famoso ‘fan de su relación’ que Ángela Aguilar le dijo a ‘Cazzu’ cuando sostenía una relación con Christian Nodal, su actual esposo y mientras esperaban a su primera hija.

Y es que de forma increíble, en la charla de Ana Bárbara con ‘Don Francisco’, la intérprete de ‘Bandido’ sostuvo que había tenido química con quienes serían sus hijastros, Paula y Emilio.

La cantante relató que fue en 2001 cuando la invitaron a una boda y su hermana acababa de morir 15 días antes. “Entonces mi amiga Chantal Andere, hermana a su vez de ‘El Pirru’, decidió ir a ese evento y a los primeros que encuentro llegando al evento es a ‘El Pirru’ con Mariana”.

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Y continuó con su relato explicando que la fallecida actriz de “ocho meses de embarazo aproximadamente, de hecho le doy un beso de lado, le digo ‘qué linda pancita, qué va a ser?’, y me dice ‘es niña y se llama Paula’. Entonces yo toque su panza, ‘qué cosa tan linda, qué bonita’, le dijo a ‘Don Francisco’.

Sin embargo, esa no fue la primera vez que coincidieron y curiosamente las coincidencias eran muy similares.

“La siguiente ocasión que me la encuentro, otra vez embarazada, le toco la panza ‘y cómo se va a llamar’, y me dice ‘Emilio’”, mencionó la intérprete de ‘La Trampa’.

Con lágrimas de emoción, Ana Bárbara le dijo al presentador que con el paso del tiempo entendió que, esos dos momentos tenían un sentido que sólo comprendió cuando se casó, en enero de 2006, con ‘El Pirru’ y se convirtió en la madre de sus hijos.

“Entonces cómo es la vida de impactante, yo nunca creí que esas dos ocasiones que yo le sobara la panza de esta mujer preciosa, que ya está con Dios y en la Gloria, fuera a heredarme esas dos almitas preciosas que ahora son mis hijos”, decía en 2009 la famosa cantante.

¿De qué murió Mariana Levy?

Fue el 29 de abril de 2005 cuando la conductora, actriz e hija de doña Talina Fernández, murió a los 39 años, víctima de un infarto fulminante. El deceso fue provocado por un terrible impacto emocional y estrés que enfrentó tras un intento de asalto ocurrido mientras viajaba con sus hijos, amigos de sus hijos y su esposo en su vehículo.

Levy, al percatarse de que hombres armados se acercaban a su auto aprovechando el alto de un semáforo, sufrió una crisis cardiaca a la que no sobrevivió pese a que recibió atención oportuna.

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La noticia dejó una gran tristeza en el mundo del espectáculo y en su familia. En tanto, José María Fernández, mejor conocido como ‘El Pirru’, enfrentó las críticas más severas al involucrarse sentimentalmente con la cantante Ana Bárbara a tres meses de haber quedado viudo tras la muerte de Mariana.

