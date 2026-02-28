José Emilio se conmueve con video de su madrastra Ana Bárbara pero tiene una razón para no volver a su casa

Un año antes de su muerte, Talina Fernández hizo una dinámica en televisión con Ana Bárbara.

En una especie de entrevista, tocaron el tema de la relación que desarrolló Ana Bárbara con los nietos de Talina, hijos de Mariana Levy.

Mariana murió en 2005. En ese mismo año, meses más tarde, el viudo de Levy, José María Fernández “el Pirru”, comenzó una relación con Ana Bárbara. Los tres hijos de la actriz pasaron a ser parte de la nueva familia.

En aquella entrevista con Talina Fernández, Ana Bárbara lloró al recordar cómo fue criar a esos tres niños: María, Paula y José Emilio.

Este viernes 27 de febrero, Jose Emilio, convertido ya en un joven adulto, estuvo de invitado en el programa “Sale el sol”, en donde le mostraron un fragmento de la entrevista de Talina y Ana Bárbara.

“Fue bonito escuchar la voz de mi abuela, fue hermoso”, fue la primera reacción de José Emilio.

¿Por qué José Emilio no vuelve a casa de Ana Bárbara?

Cuando le preguntaron si no valdría la pena buscar un acercamiento con Ana Bárbara, el hijo de Mariana Levy y nieto de Talina, fue contundente.

“Yo la quiero, ella me quiere pero mientras esa persona esté ahí con ella, por más amor que yo le tenga, eso es un obstáculo”.

Con “esa persona”, José María se refiere a Ángel Muñoz, actual esposo de Ana Bárbara, a quien acusa de haberlo maltratado a él y sus hermanos.

José Emilio también mantiene actualmente una disputa con su padre, con quien buscó acercarse luego de años de distanciamiento pero que lo único que provocó es una nueva disputa en la que se acusaron mutuamente de tener una vida disipada.

