Don Antero llama “vividor, cazafortunas” a Ángel Muñoz y dice que Ana Bárbara ya sabía “que es un bandolero”

Don Antero Ugalde, padre de Ana Bárbara, se pronunció sobre el escándalo que rodea a su hija, con quien tiene años de no tener contacto.

En una entrevista hecha por Carlos Alberto en su canal de YouTube, el señor aseguró que la única que tiene la culpa de todo lo que vive, es Ana Bárbara. Cabe recordar que Adriana Toval aseguró que tuvo un romance con Ángel Muñoz, a quien también acusaron de maltratar a los hijos de la cantante.

“Tenía que suceder. Esta niña (Ana Bárbara) se confía en todo el mundo. Después de dejar a toda su familia por irse con el mono ese, ahora tiene que pagar las consecuencias”.

“Ella sabía que era un bandolero el amigo ese. Un cazafortunas el cabrón”, dijo Don Antero Ugalde.

“Nunca hacen caso, y sucede lo mismo con el Pirru, le dije que no se casara con él y ahora con ese mono, ni quería conocerlo. La verdad no, me mandaron a la fregada y no hablo. Perdió la amistad con nosotros”.

Don Antero Ugalde rechazó la posibilidad de reconciliarse con Ana Bárbara

"¿Quién da la espalda a su familia por un pelele? Ella se atrevió y ahora sufre las consecuencias”, dijo en la entrevista. “Yo no quiero saber nada”

“Ella buscó ese camino. No sé, una mujer tan libre, y cometer tanta tarugada. Entre más vive uno, uno menos entiende... Cómo ella ya, con mundo, va y cae en las garras de un chingado mono... Un policía, vividor, cazador de fortunas, ¿apoco no lo vio ella?

"¡Hasta sacar a sus hijos por ese fulano, no tiene ‘república’, ella, la verdad!”, insistió don Antero.

Don Antero “Los forjamos para que nos pagara con una patada, y se involucrara con un mequetrefe. La culpable es ella, no el mono. El mono es un cazafortunas, pero ella exitosa con un mundo por delante, no, no, no. Ella es la culpable de todo”.