José Emilio Levy hizo una desgarradora confesión sobre su distanciamiento con Ana Bárbara: ¿piensa perdonarla?

Hace un par de días, Ariel López Padilla compartió públicamente que José Emilio Levy y Ana Bárbara ya habían logrado dejar atrás sus diferencias tras haberse dejado de hablar por un fuerte pleito. Sin embargo, esto parece estar muy alejado de la realidad, o al menos es lo que dio a entender el hijo de Mariana Levy, quien reveló cómo es actualmente su relación con la cantante.

José Emilio Levy explicó por qué no le habla a Ana Bárbara y rechazó una reconciliación

Durante una reciente charla con los medios y retomada por “Sale el sol”, José Emilio Fernández negó que ya haya perdonado a Ana Bárbara, pues ni siquieran han podido hablar debido a que la intérprete de “Lo busqué" aparentemente lo tiene bloqueado de todas partes. “A mí no me han avisado nada, no estoy enterado de esta reconciliación. Yo he estado en la CDMX y Cuernavaca los últimos años, ya tiene rato que no la veo”, explicó, mostrando una vez que por el momento, no tiene ninguna intención de acercarse a ella.

José Emilio Levy negó que ya esté reconciliado con Ana Bárbara Instagram

¿Por qué se pelearon Ana Bárbara y José Emilio Levy?

De acuerdo con las versiones proporcionadas por José Emilio Fernández Levy en el pasado, su convivencia familiar con Ana Bárbara se deterioró a raíz del compromiso con Ángel Muñoz, que es la actual pareja sentimental de la artista. Esto ya que el joven nunca vio con buenos ojos el romance, mucho menos porque consideraba que el empresario tenía ciertas actitudes nocivas para su familia.

Posteriormente, el hijo de José María Fernández “El Pirru”, habría presenciado una serie de comportamientos que consideró incorrectos para con sus hermanos, lo que despertó su indignación y propició que le reclamara públicamente, que en consecuencia, hizo enojar a la grupera. Lo siguiente fue que Emilio abandonara la vivienda que compartían y se alejara drásticamente de ella, que aunque no es su madre biológica, los crió a él y a sus hermanas, Paula y María, después de la trágica muerte de Mariana Levy.