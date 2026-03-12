Suscríbete
Tras acusación de infidelidad, marido de Ana Bárbara es señalado por supuesto maltrato verbal y castigos

Las niñeras que cuidaron a los hijos de Ana Bárbara señalan a Ángel Muñoz

Marzo 12, 2026 • 
TVyNovelas
angel-ana-barbara.jpg

Ángel Muñoz y Ana Bárbara

El esposo de Ana Bárbara sigue en la mira. Ahora son Katty y Martha, niñeras de los hijos de la cantante durante más de 18 años, quienes acusan a Ángel Muñoz de “hostigamiento, intimidación, amenazas y acusaciones difamatorias”.

Mediante un comunicado, detallaron Así que, ante el temor por su seguridad, responsabilizan a Muñoz y a Altagracia Ugalde (nombre real de Ana Bárbara) “de cualquier daño físico, intimidación o represalia” que pudiera ocurrir en EEU o en México.

Esto se da la misma semana en la que Adriana Toval declaró que fue la amante de Ángel Muñoz durante varios meses; en @elgordoylaflaca, Jordi Martin aseguró que Ángel le confirmó dicha relación sentimental.

Sin embargo, el abogado Guillermo Pous publicó un comunicado dirigido a Adriana Toval como defensa de Ángel Muñoz, para exhortarla a dejar de hablar del que dice haber sido su amante, pues sus señalamientos “resultan falsos, tendenciosos y carentes de sustento, provocando un daño evidente a su dignidad, generando ataques y hostigamiento mediático, mismos que podrían configurar supuestos de extorsión, amenazas y coacción”.

El paparazzi Jordi Martin presentó este jueves 12 de marzo en “El Gordo y La Flaca” la reacción de Adriana ante la posibilidad de ser demandada: “No tengo miedo de que me demande. Estoy tan segura que digo la verdad, que me encantaría que un juez viera las pruebas”.

Además, Jordi aclaró que Adriana Toval no cobró por entrevistas que dio #ElGordoYLaFlaca y dijo que habló con Ángel Muñoz: “Está muy preocupado, no perder a Ana, sino perder su trabajo en inmigración”.

TVyNovelas
TVyNovelas
