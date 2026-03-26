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Ana Bárbara estaría por “tramitar su divorcio” y dejar sin nada a Ángel Muñoz tras presunta infidelidad

La reina grupera no se habría quedado de brazos cruzados ante el escándalo de TRAICIÓN.

Marzo 25, 2026 • 
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Ana Bárbara sí se divorciaría de Ángel Muñoz

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El escándalo por la presunta infidelidad de Ángel Muñoz contra Ana Bárbara ya llegó al siguiente nivel, pues aseguran que la cantante ya estaría preparando su divorcio.

Alex Rodríguez, en el programa de Univision “Siéntese quien pueda”, llevó información en exclusiva sobre el matrimonio que parece derrumbarse.

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El periodista aseguró que Ana Bárbara ya estaría en contacto con importantes abogados en Los Ángeles, California, para iniciar un proceso legal que podría finiquitar su matrimonio, tras los rumores de infidelidad.

Según lo dicho por Rodríguez, Ana Bárbara estaría enfocada en salir adelante y decidida a no mostrarse como víctima, sino como una mujer fuerte.

“Públicamente quiere dar la cara y canalizarlo todo en algo positivo. Me dicen que va a hacer un dueto con un cantante muy famoso”, sentenció.

Por si fuera poco, Ana Bárbara -según lo dicho por Alex Rodríguez-, “no quiere dejarle nada a su marido, por eso está en contacto con dos grupos de abogados muy poderosos de Los Ángeles. Está harta de estar en la casa, quiere salir, quiere rehacer su vida”.

Sin embargo, reportaron que el divorcio no será nada fácil, pues está en juego “propiedades, autos y una reputación”.

Por otro lado, el programa de Univision presentó una entrevista con Adri Toval, la mujer que asegura haber tenido una aventura con Ángel Muñoz, en la que aseguró que sigue enamorada.

Ana Bárbara divorcio
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