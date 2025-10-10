A Altair Jarabo no le da miedo ver envejecer a su marido 19 años mayor: “Es mi coach”

“Yo me siento totalmente respaldada, en su inteligencia, en su experiencia, es mi coach”.

En 2021, la actriz Altair Jarabo se casó con Frederic García, un hombre 19 años mayor que, según afirma, le robó el corazón desde el primer momento.

Han pasado 4 años de su enlace matrimonial de ensueño en París, ciudad natal de García, y Jarabo abrió su corazón para sincerarse sobre la diferencia de edades entre ambos, pues Frederic le llevó 19 años.

Sin embargo, más que una dificultad, la protagonista de ‘En nombre del amor’, dice que las casi dos décadas que le lleva el empresario más que un problema es un elemento que ha enriquecido su alianza.

Jarabo expresa que se siente segura por la experiencia de su marido.

Y es que en una entrevista para el matutino de Univisión, ‘Despierta América’, Altair respondió si la edad les ha traído problemas: “Cero problema, al revés, para mí es algo muy bueno, nunca lo he negado, yo me siento totalmente respaldada, en su inteligencia, en su experiencia, es mi coach”, indicó.

Y añadió que “Frederic es un tipazo, es un gran hombre, él sabe que lo adoro, yo cada que tengo oportunidad lo digo, es un hombre muy inteligente, muy noble cada que tiene oportunidad me dice cuánto me quiere”.

Así mismo, la actriz de 40 años dice que no le da miedo ver envejecer a su esposo, al contrario. Recientemente celebró su vida con un viaje a ‘La Manzanilla’, un pueblo costero de Jalisco donde se hospedaron en un lujoso resort: “Fin de semana perfecto. ¿Qué más puedo pedir? Celebramos el cumple de Frederic, con quien tengo la fortuna de compartir la vida”, escribió junto a un álbum con fotos del festejo por los 58 años de su esposo.

¿Altair se considera celosa?

En una charla que sostuvo Altair con la revista Hola, respondió si es celosa con el francés. “Nunca he sido celosa por naturaleza, Fred tampoco me ha dado oportunidad, la verdad se conduce de una manera que me ha hecho sentir respalda y de mi parte lo mismo, estamos en una carrera en la que se da mucho de qué hablar y siempre le doy su lugar”, confesó.

Y por último dice que si en algún momento ha experimentado celos, prefiere no expresarlos: “Si alguna vez me he llegado a sentir raro, la verdad es que también soy vanidosa y primero me muero antes de hacer un pancho”, admitió.