Aleks Syntek SE LANZA contra Pati Chapoy y la acusa de destruir “a mi familia a base de chismes”

“Ayuden a meter a la cárcel a los que’ convencieron a los jóvenes de México que soy un peligro para este PAÍS”.

El músico Aleks Syntek salió a ofrecerle disculpas a Paola Rojas, pero arremetió en contra de otros famosos, particularmente se lanzó hacia el gremio de espectáculos en México.

Syntek hizo énfasis en la líder de ‘Ventaneando’, Pati Chapoy, y su equipo de colaboradores, a quienes acusó de haber “destruido” a su familia con “chismes”.

“Amigos: Lo único que pido es que los periodistas de espectáculos NO especulen, que den sus noticias cuando comprueben su veracidad. Paty Chapoy y sus colegas destruyeron a mi familia a base de chismes. No regreso a MÉXICO Hasta que prometan no dar notas falsas. GRACIAS”, escribió en una de sus historias de Instagram.

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Luego escaló en sus reclamos y propuso medidas extremas para probar su inocencia.

“Y si gustan me someto a un detector de mentiras, y si salgo inocente quiero que me ayuden a meter a la cárcel a los que’ convencieron a los jóvenes de México que soy un peligro para este PAÍS llamado “MENTIROLANDIA”.

Estas palabras podrían relacionarse con las acusaciones que hicieron un par de jóvenes hacia Syntek y que, mediante conversaciones pudieran revelan un intento de abuso por parte del músico.

Aunque no hubo denuncias formales y el también compositor ha negado los señalamientos, tachándolos de manipulación o malentendido, el estigma persiste en la opinión pública y los medios de comunicación.

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Los conflictos con Pati Chapoy

‘Ventaneando’ como la mayoría de la prensa del país le ha dado cobertura a la carrera y las controversias de Syntek, hecho que el músico ha catalogado como tendencioso y perjudicial.

Y aunque en el pasado ha habido cordialidad y treguas, Aleks expone que sus coberturas han cruzado la línea del periodismo ético para convertirse en una campaña de desprestigio basada en especulaciones no comprobadas.