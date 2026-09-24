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Aleks Syntek SE LANZA contra Pati Chapoy y la acusa de destruir “a mi familia a base de chismes”

Aleks Syntek sigue compartiendo mensajes y arremetiendo, esta vez contra la líder de ‘Ventaneando’.

Septiembre 24, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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El músico Aleks Syntek arremetió en contra de Pati Chapoy.

YouTube/Instagram

“Ayuden a meter a la cárcel a los que’ convencieron a los jóvenes de México que soy un peligro para este PAÍS”.

El músico Aleks Syntek salió a ofrecerle disculpas a Paola Rojas, pero arremetió en contra de otros famosos, particularmente se lanzó hacia el gremio de espectáculos en México.

Syntek hizo énfasis en la líder de ‘Ventaneando’, Pati Chapoy, y su equipo de colaboradores, a quienes acusó de haber “destruido” a su familia con “chismes”.

“Amigos: Lo único que pido es que los periodistas de espectáculos NO especulen, que den sus noticias cuando comprueben su veracidad. Paty Chapoy y sus colegas destruyeron a mi familia a base de chismes. No regreso a MÉXICO Hasta que prometan no dar notas falsas. GRACIAS”, escribió en una de sus historias de Instagram.

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Luego escaló en sus reclamos y propuso medidas extremas para probar su inocencia.

“Y si gustan me someto a un detector de mentiras, y si salgo inocente quiero que me ayuden a meter a la cárcel a los que’ convencieron a los jóvenes de México que soy un peligro para este PAÍS llamado “MENTIROLANDIA”.

Estas palabras podrían relacionarse con las acusaciones que hicieron un par de jóvenes hacia Syntek y que, mediante conversaciones pudieran revelan un intento de abuso por parte del músico.

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Aunque no hubo denuncias formales y el también compositor ha negado los señalamientos, tachándolos de manipulación o malentendido, el estigma persiste en la opinión pública y los medios de comunicación.

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Los conflictos con Pati Chapoy

‘Ventaneando’ como la mayoría de la prensa del país le ha dado cobertura a la carrera y las controversias de Syntek, hecho que el músico ha catalogado como tendencioso y perjudicial.

Y aunque en el pasado ha habido cordialidad y treguas, Aleks expone que sus coberturas han cruzado la línea del periodismo ético para convertirse en una campaña de desprestigio basada en especulaciones no comprobadas.

PATI CHAPOY Aleks Syntek Ventaneando
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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