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Critican a la hija de Cynthia Klitbo por el apoyo económico que le da: “trabaja y MÁNDALE DÓLARES a tu madre”

Cynthia Klitbo en repetidas ocasiones dijo en LCDLF que necesitaba dinero para las colegiaturas de Elisa, quien estudia en el extranjero y usuarios se lo reprocharon.

Septiembre 24, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Cynthia Klitbo reaccionó a los ataques que recibió su hija Elisa mientras estuvo en LCDLF.

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“Claro que ama México, se sabe todas las rancheras”.

La villana de las telenovelas, Cynthia Klitbo, fue la última expulsada de ‘La Casa De Los Famosos México’. Y ya fuera del reality, se percató de que muchos usuarios le reprochan a su hija que su ingreso a la competencia se debió principalmente al dinero que la actriz le provee.

Y es que Klitbo manifestó en diversos momentos que antes de noviembre debía tener en su cuenta 17 mil dólares, es decir, casi 300 mil pesos mexicanos.

Incluso expresó antes de su salida que no quería ser eliminada sin haber juntado esa cantidad, pues debe solventar la colegiatura de su hija, quien estudia actuación en una escuela de Estados Unidos.

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“Está estudiando la carrera de actuación en Georgia.Se fue a la universidad en enero. Va muy bien. Yo me siento muy orgullosa porque no le gustan las fiestas ni le gusta el reventón, entonces casi todos los fines de semana, como es una escuela donde se reúnen todas las artes, está haciendo cortos y ya es famosa en la facultad de cine”, dijo a ‘People en Español’.

Ante los cuestionamientos de la prensa, Cynthia dijo que se siente satisfecha con el juego que desempeñó durante su estancia en el reality.

Y sobre los dichos hacia Elisa, manifestó: “Por ahí hubo quienes criticaron a mi hija: ‘Trabaja y mándale dólares a tu madre’. Claro que ama México, se sabe todas las rancheras”, comentó Cynthia.

¿Por qué Cynthia Klitbo mandó a estudiar a su hija en EE.UU?

En una entrevista exclusiva con TVyNovelas, la actriz nos había contado sus motivos, mismos que están relacionados con la inseguridad en México. Aunque Elisa estaba renuente, la actriz decidió que se fuera a vivir y estudiar a Estados Unidos por los feminicidios y la delincuencia en México.

La reacción de la joven al principio no fue la mejor, pues la mudanza implicaba dejar muchas cosas atrás, incluso romances y afectos que la han marcado en su adolescencia, pero ahora, según cuenta la artista a TVyNovelas, entiende que su famosa mamá lo hizo por su bien y no por un arranque de desesperación.

Según Klitbo, el que su hija se desarrolle en otro ambiente le brinda mucha más tranquilidad:

“Es que ahorita las jovencitas en este país corren mucho riesgo y no sabes si van a regresar sanas y salvas, y a pesar de que me siento muy orgullosa de mi cultura, de mi México, la violencia es algo de lo que no me siento orgullosa, y creo que comparto eso con todas las mamás de México que tienen jovencitos en sus casas, corremos el riesgo de que nuestros hijos vayan a la tienda y no regresen, entonces ha sido un esfuerzo muy grande, porque al principio Elisa estaba llorando por México, pero gracias a Dios se acopló; no se quería ir, es su tierra, dejó al novio, pero ahorita ya está muy hecha, ya tiene muchos amigos y valora que tiene otra preparación y más oportunidades para que sea una gran profesionista”.
Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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Para Cynthia Klitbo, uno de sus sueños más grandes era convertirse en madre a pesar de las diferentes dificultades que enfrentó para concebir. “Es un milagro de la Virgen de Guadalupe, literal. Fui con sobadores, curanderos, acupunturistas, cinco operaciones de matriz, tratamiento para endometriosis, destape de trompas de falopio; bueno, hice de todo por esa niña... Fueron 11 años detrás de ella”, dijo en una entrevista con Mara Patricia Castañeda.

Cynthia Klitbo La casa de los famosos 4
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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