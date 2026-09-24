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¿Imelda Tuñón y Agustín Fernández tienen un romance? Se ARMA ESCÁNDALO tras verlos en un stream

La viuda de Julián Figueroa habría llegado sin invitación al cumpleaños del amigo de Nicola Porcella, se puso a cantar y también rompió la corona de una Miss.

Septiembre 24, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Imelda-Agustin.jpg

Transmisión del cumpleaños de Agustín Fernández evidenció a Imelda Tuñón.

Instagram/TikTok

“Corazón, yo no tengo ningún problema porque tú sabes que yo soy persona pública y me vale madr*s”.

El modelo argentino Agustín Fernández organizó su fiesta de cumpleaños y tras realizar una transmisión se desataron chismes y rumores que a la única que dejaron mal parada fue a Imelda Tuñón.

Y es que la viuda de Julián Figueroa, inicialmente habría llegado sin invitación y luego habría tomado el micrófono para cantar con la banda invitada. Después, habría roto la corona de Rocío Sánchez del Río, ‘Miss México USA 2025’ y ‘Miss Charm Américas 2026’.

La transmisión estaba dirigida por el youtuber conocido como ‘Suavecito’ y deja ver a la exnuera de Maribel Guardia probándose la corona de Rocío. Momentos después, la reina de belleza se la pide y se da cuenta de que está rota.

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“Esas coronas se doblan”, se escucha decir a Imelda.

En otro fragmento del ‘en vivo’, la madre de José Julián les pregunta si ya habían terminado de hacer la transmisión, sin embargo, uno de ellos contesta que no se acab nunca. Tras ello, Imelda vuelve a preguntar cuál es la dinámica, pues sus amigos no saben si pueden atravesarse frente a la cámara.

Ante la insistencia por apagar la transmisión, se escucha que Agustín le dice a Imelda: “Por eso te dije ‘nos vemos después del live’”.

“Corazón, yo no tengo ningún problema porque tú sabes que yo soy persona pública y me vale madr*s”, responde Tuñón.

Durante el stream, una de las asistentes les reveló a ‘Suavecito’ y a Rocío que Imelda y Agustín se habían conocido en una fiesta y que habían estado juntos.

“Agustín la conoció en una fiesta y se la chin*ó. Entonces es su ?$%%”, revelaron.

Tras esas declaraciones, ‘Suavecito’ contó que la joven madre había demandado a su exsuegra y que había una investigación en curso. “Por eso te dije que no te metieras con esa gente porque son súper problemáticas”, añadió la invitada.

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El pasado entre Imelda y Agustín

La primera vez que la pareja fue relacionada se remonta a 2025, esto luego de que fueron captados en una fiesta y supuestamente coqueteando. Al tiempo, el amigo de Nicola salió a aclarara que no tenían una relación y que él se encontraba enfocado en su carrera.

Imelda Garza Tuñón Agustín Fernández
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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