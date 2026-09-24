Despiden con profunda tristeza a actor de ‘Vencer la culpa’: “No me lo puedo creer”

“‘Eras fueguito’ que se distinguía desde el cielo”.

La noche del miércoles 23 de septiembre se confirmó el deceso de uno de los actores que formó parte del elenco del melodrama de Televisa, ‘Vencer la culpa’, cuyas protagonistas fueron Claudia Martín, Gabriela de la Garza, María Sorté y Romina Poza.

El intérprete desarrolló su trayectoria, a la par que sus compañeras actrices, en cine, teatro y televisión.

Fue la agencia ‘Elevate’ la que dio a conocer la sensible pérdida sin que se precisara la causa. La compañía publicó un mensaje de despedida en Instagram y expresó sus condolencias a los familiares y amigos del actor.

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“En este mundo destruido, como bien cita Eduardo Galeano: ‘eras fueguito’ que se distinguía desde el cielo. Con tu pasividad, tu buena onda, tu buena vibra conectamos muy bien y soy bastante selectivo a la hora de abrir las puertas de mi casa, pero te fui conociendo y no me entró la duda, que yo vibro con las personas de calidad humana como la tuya”, se lee.

También agregaron que “se te va a extrañar, pero no olvidar”.

De forma inmediata, usuarios en redes sociales no dudaron en dar el pésame. “No me lo puedo creer, tenemos la misma edad pero sólo Dios sabe el por qué”, “que trascienda para mejor el buen Cesar”, “que en paz descanse”.

¿Quién es el actor que murió y que formó parte de ‘Vencer la culpa’?

Se trata de César Hurtado, quien participó en producciones como ‘Vencer la culpa’ y ‘Pacto de sangre’. En el cine apareció en ‘Sobriedad, me estás matando’, ‘Venganza póstuma’ y ‘Man on fire’.

La muerte consternó a la comunidad artística, principalmente porque tendría alrededor de 33 años.

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Descanse en paz.