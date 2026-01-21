Suscríbete
Alicia Villarreal vuelve a la fiscalía por caso contra Cruz ’N’ y entre LÁGRIMAS dice: “He sido una víctima”

La cantante tiene un proceso abierto en contra de su exesposo por violencia doméstica.

Enero 21, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Alicia-Villarreal.jpg

Alicia Villarreal sigue con su proceso legal en contra de su exesposo.

YouTube

“Siento que no se vale. Estoy en un punto en que sigo con el problema y no puedo hablar mucho”.

Alicia Villarreal acudió de nueva cuenta a la Fiscalía de Nuevo León como parte del proceso legal que inició contra su exesposo, Cruz ’N’, por el delito de presunta violencia familiar. Además, presentó otra demanda por agresión digital contra Francisco ’N’.

La intérprete asistió acompañada de su nuevo representante legal, Gerardo Rincón, y de su actual pareja, Cibad Hernández, en busca de apoyo tras sufrir ataques en redes sociales.

Desde que ‘La Güerita Consentida’ inició su proceso en contra de su expareja, ha experimentado una campaña de críticas. Añadió que tras hacer sus denuncias públicas las agresiones no cesan así como la falta de ayuda de las instituciones.

Asimismo, afirmo que el proceso judicial la ha dejado indefensa ante lo que considera un aumento de las injusticias. Por otra parte, subrayó el desgaste emocional que implica enfrentar este tipo de litigios y llamó a no tolerar los agravios y falsedades que afectan a muchas mujeres.

“Sigo con lo mismo, sigo con la lucha de lo que he estado haciendo. Lo único que les puedo decir es que siento que no se vale, no se valen las injusticias ni las mentiras contra las mujeres”, dijo ante medios locales.

Ante la insistencia de la prensa, y entre lágrimas, reconoció que se trata de un proceso difícil y que apenas está comenzando.

“Siento que no se vale. Estoy en un punto en que sigo con el problema y no puedo hablar mucho”, agregó antes de retirarse.

Finalmente, recalcó que seguirá defendiendo su derecho a la justicia, y dice estar convencida de que ninguna mujer debe verse expuesta a la impunidad en entornos digitales.

Pero esta no fue la única diligencia legal que atendió. Por la mañana, la cantante acompañó a su pareja, el influencer Cibad Hernández, al Palacio de Justicia de Nuevo León, donde ratificó la denuncia por difamación y violencia digital que interpuso contra Francisco ’N’.

Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
