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Cruz Martínez incumple en el caso Alicia Villarreal, falta a audiencia y complica su SITUACIÓN LEGAL

El productor musical enfrenta una denuncia por presunta violencia familiar y robo.

Marzo 27, 2026 • 
Ericka Rodríguez
alicia villarreal cruz martinez divorcio

Alicia Villarreal compartió cómo está viviendo su separación de Cruz Martínez

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El caso Alicia Villarreal dio un giro inesperado, esto luego de que Cruz Martínez incumpliera las medidas cautelares que le fueron impuestas, según destacó la Fiscalía General de Nuevo León.

Y es que en febrero de 2025, el productor musical fue denunciado por su exesposa, por los delitos de presunta violencia familiar, robo y tentativa de feminicidio.

Pese a que los cargos que enfrenta Martínez podrían ameritar prisión preventiva, ha podido seguir su caso en libertad gracias a una serie de condiciones que lo obligan, entre otras cosas, a presentarse cada 15 días a firmar ante la autoridad.

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Sin embargo, en un documento emitido por la Fiscalía, el integrante de los ‘Kumbia Kings’ no acudió a la cita del pasado 15 de marzo, por lo que se inició una revisión de su situación jurídica.

En el mismo comunicado se le cita al músico a una audiencia el próximo 14 de abril para la “modificación o revisión de la medida cautelar impuesta”.

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Según el Código Nacional de Procedimientos Penales, si el juez determina que el incumplimiento de las medidas cautelares es injustificado, puede determinar prisión preventiva.

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En tanto, los abogados de la intérprete de ‘Yo sin tu amor’, mantienen vigilancia sobre el desarrollo del caso, con la finalidad de que se garantice la protección de Villarreal.

Cruz Martínez Alicia Villarreal
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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