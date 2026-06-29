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Alfonso Waithsman señalado por EMPUJAR al staff del Pride 2026 que intentaba ayudar a Verónica Castro

En videos se observa como el también maquillista de Galilea no deja que se le acerquen a la ‘Reina Gay’.

Junio 29, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Señalan a Waithsman de prepotente en el Pride 2026.

Ricardo Cristino/TVyNovelas/Instagram

“Prepotente y egoísta”.

El pasado sábado 27 de junio, Verónica Castro fue coronada como ‘Reina Estrella Aliada 2026’ en el Pride CDMX, después de dos años en que la comunidad insistió para convencerla. Frente a Bellas Artes, la diva de las telenovelas recibió ovaciones y dedicó un mensaje de amor e inclusión a la comunidad LGBTTTIQ+

“Gracias comunidad por permitirme estar con ustedes en esta fiesta maravillosa; gracias por compartirlo con sus amigos y sus amores... porque todos podemos compartir el amor con la comunidad”, expresó Castro.

Añadió que “en este día especial quiero pedir respeto porque todos se merecen respeto, sobre todo la comunidad porque esta comunidad es nuestra comunidad mexicana y así la tenemos que cuidar y aceptar”.

TE RECOMENDAMOS: Así fue la coronación de Verónica Castro en el Gay Pride 2026 y este fue su poderoso mensaje

Verónica se mostró dispuesta y amable con el equipo que la coronó frente al Palacio de Bellas Artes, sin embargo, uno de sus colaboradores cercanos dio la nota.

Es a través de un video en donde se le señala al maquillista de Castro, Alfonso Waithsman, de aventar en más de una ocasión a un trabajador que sólo buscaba ayudar a Verónica a subir al templete.

En el clip, se ve al también maquillista de Galilea Montijo caminar junto a la actriz y cantante impidiendo que el hombre le diera la mano y gritándole “¡Qué no!”.

Usuarios en redes tacharon su actitud de “prepotente y egoísta”.

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Cabe señalar que individuo, quien formaba parte del staff del Pride, se mantuvo a un costado de Verónica, incluso le entregó un reconocimiento.

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En tanto, la protagonista de ‘Rosa Salvaje’ terminó su discurso expresando: “Diviértanse, gocen, amen, es lo único que sabemos hacer en serio, amar. Lo que nosotros queremos es que esta comunidad sea aceptada igual en nuestras casas, en nuestra familia, que en todos lados. Desde Nuevo Laredo hasta... Yucatán”, concluyó.

LGBTTTIQ Pride ALFONSO WAITHSMAN Verónica Castro
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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