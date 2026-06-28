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Así fue la coronación de Verónica Castro en el Gay Pride 2026 y este fue su poderoso mensaje

La legendaria actriz y cantante se emocionó casi hasta las lágrimas durante la ceremonia frente al Palacio de Bellas Artes

Junio 27, 2026 • 
Alejandro Flores
vero castro reina gay (2).jpg

La coronación de La Vero

Ricardo Cristino / TVyNovelas

Tardó 2 años en concretarse pero finalmente sucedió: Verónica Castro es la Reina Gay.

La legendaria actriz de algunas de las telenovelas más exitosas de Televisa en las décadas de los 70, 80 y 90, llegó al Pride 2026 con la firme convicción de lanzar un poderoso mensaje de respeto e inclusión.
“Gracias comunidad por permitirme estar con ustedes en esta fiesta maravillosa; gracias por compartirlo con sus amigos y sus amores... porque todos podemos compartir el amor con la comunidad”.
Verónica Castro llegó esta tarde al templete del Gay Pride 2026 ubicado en esta ocasión enfrente del Palacio de Bellas Artes, a diferencia de años anteriores en los que se colocó en el Zócalo de la Ciudad de México.
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¿Qué dijo Verónica Castro en su coronación del Gay Pride 2026?

Con el edificio de mármol ideado por Adamo Boari como telón de fondo, Verónica Castro se dirigió a la comunidad que marchó en este 2026.

“En este día especial quiero pedir respeto porque todos se merecen respeto, sobre todo la comunidad porque esta comunidad es nuestra comunidad mexicana y así la tenemos que cuidar y aceptar”.

El discurso duró poco más de dos minutos, tiempo en el que La Vero insistió varias veces en la palabra “comunidad”, la cual ha sido ampliamente debatida en días recientes precisamente con motivo del Gay Pride 2026. Hay quienes piensan que la comunidad se ha fortalecido a través de estas marchas pero otros opinan que son muchas las carencias que falta resolver para llamarse una verdadera comunidad.

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Para Vero Castro, sin importar el bando, lo importante de este día es que todos lo disfruten.

“Diviértanse, gocen, amen, es lo único que sabemos hacer en serio, amar. Lo que nosotros queremos es que esta comunidad sea aceptada igual en nuestras casas, en nuestra familia, que en todos lados. Desde Nuevo Laredo hasta... Yucatán”.

Al final de su discurso, la protagonista de “Rosa Salvaje” lanzó un mensaje contundente: “Todos merecemos inclusión y respeto”.
En seguida, Angelo Diep le colocó a La Vero su corona de Reina del Gay Pride 2026

Marcha gay Verónica Castro
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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