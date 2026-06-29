El discurso con el que Apio Quijano sale del clóset ante miles de personas: “Ya soy de la comunidad”

Apio Quijano no se había atrevido a declararse abiertamente gay.

El cantante de Kabah en realidad llevaba una vida bastante libre de prejuicios. Sin embargo, vivía en lo que la academia suele llamar “un clóset de cristal": todo su entorno conoce su orientación a pesar de que él nunca la había hecho pública.

Por ejemplo, es de amplio conocimiento que mantiene una relación con Juanpa Serrano desde hace ya casi 10 años. Y en La casa de os famosos, sus conversaciones sobre sexualidad siempre llevaron a suponer era bisexual... incluso “fluido”.

TE RECOMENDAMOS: Profe Ibañez publica reveladora foto su arrestaron en Sudáfrica y festeja la eliminación de esa selección

Apio Quijano sale del clóset en el Gay Pride 2026

Apio, sin embargo, se cansó de las ambigüedades y este 27 de junio aprovechó la marcha del Gay Pride en Tijuana para hacer oficial su salida del clóset.

“Hoy ya abiertamente decir que soy parte de esta comunidad ha sido de mis mejores decisiones en mi vida”, dijo.

El pronunciamiento fue a mitad del concierto con el que Kabah cerró la marcha del Gay Pride en esa ciudad fronteriza.

Apio tomó el micrófono, avanzó hacia el proscenio y declaró:

“Pasaron muchos años (dentro del clóset) porque sufrí bullying y sufrí mucho de lo que todos ustedes han sufrido. Y no me atrevía”.

Apio ha narrado, por ejemplo, lo complicada que fue su infancia debido, sobre todo, a la intolerancia de su padre.

El cantante cerró su discurso con una manifestación de principios a nombre no solo de la comunidad LGBT+, sino de todas aquellas minorías a las que la sociedad mexicana les ha quedado a deber visibilidad y derechos.